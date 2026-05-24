Inicio Veracruz Camión es Embestido por Tren tras Intentar Ganarle el Paso en Veracruz; Hay Pasajeros Lesionados

Camión es Embestido por Tren tras Intentar Ganarle el Paso en Veracruz; Hay Pasajeros Lesionados

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Un camión de pasajeros fue impactado por el tren mientras cruzaba las vías en Medellín de Bravo, resultando personas lesionadas

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Foto: Archivo | N+

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La noche del pasado domingo 23 de mayo, un tren arrolló a un camión de la ruta 121 en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz. Este accidente dejó varios pasajeros lesionados.

De acuerdo a testigos, el conductor del urbano habría intentado ganarle el paso al tren; sin embargo, la pesada unidad terminó siendo golpeada por uno de los costados. Al lugar llegaron cuerpos de emergencia para brindar atención a los lesionados.  

La circulación en la zona se vio afectada durante varios minutos. 

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