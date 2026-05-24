Camión es Embestido por Tren tras Intentar Ganarle el Paso en Veracruz; Hay Pasajeros Lesionados
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Un camión de pasajeros fue impactado por el tren mientras cruzaba las vías en Medellín de Bravo, resultando personas lesionadas
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La noche del pasado domingo 23 de mayo, un tren arrolló a un camión de la ruta 121 en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz. Este accidente dejó varios pasajeros lesionados.
De acuerdo a testigos, el conductor del urbano habría intentado ganarle el paso al tren; sin embargo, la pesada unidad terminó siendo golpeada por uno de los costados. Al lugar llegaron cuerpos de emergencia para brindar atención a los lesionados.
La circulación en la zona se vio afectada durante varios minutos.