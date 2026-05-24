Camión es Embestido por Tren tras Intentar Ganarle el Paso en Veracruz; Hay Pasajeros Lesionados

La noche del pasado domingo 23 de mayo, un tren arrolló a un camión de la ruta 121 en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz. Este accidente dejó varios pasajeros lesionados.

De acuerdo a testigos, el conductor del urbano habría intentado ganarle el paso al tren; sin embargo, la pesada unidad terminó siendo golpeada por uno de los costados. Al lugar llegaron cuerpos de emergencia para brindar atención a los lesionados.

La circulación en la zona se vio afectada durante varios minutos.