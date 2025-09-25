Camioneta Turística Vuelca al Chocar Con un Camión Urbano en Boca del Río; Hubo Cinco Lesionados

La mañana de este jueves 25 de septiembre, se registró un accidente en el cruce de la glorieta de Los Jaorchos ubicadaen la avenida Bulevar Adolfo Ruiz Cortínes, en el municipio de Boca del Río, Veracruz. Se informó que el saldo de este accidente fue de dos personas lesionadas que viajaban en la unidad particular.

De acuerdo con los primeros reportes, se reportó que el copiloto de la camioneta de transporte turístico sufrió golpes en la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital para ser valorado y recibir atención médica. Tres pasajaros que viajaban en el camión urbano sufrieron golpes en el cuerpo .

Se dio a conocer que la camioneta de transporte privado iba por un grupo de turistas que se encontraban hospedadas en un hotel de la zona. Debido a este accidente, la vialidad se vio afectada de manera considerable por unos minutos.

Información en desarrollo...