Inicio Veracruz Camioneta Turística Vuelca al Chocar Con un Camión Urbano en Boca del Río; Hubo Cinco Lesionados

Camioneta Turística Vuelca al Chocar Con un Camión Urbano en Boca del Río; Hubo Cinco Lesionados

|

N+

-

Un saldo de cinco personas lesionadas fue el resultado de un accidente, cuando una camioneta turística y un camión de pasajeros chocaron en calles de Boca del Río.

Camioneta Turística Choca Contra Camión de Pasaje en Boca del Río Veracruz Hubo Cinco Lesionados

El chofer de la camioneta tuvo que ser trasladado a un hospital debido a que resultó con lesiones en la cabeza. Foto: Franco Ricardo | N+

COMPARTE:

La mañana de este jueves 25 de septiembre, se registró un accidente en el cruce de la glorieta de Los Jaorchos ubicadaen la avenida Bulevar Adolfo Ruiz Cortínes, en el municipio de Boca del Río, Veracruz. Se informó que el saldo de este accidente fue de dos personas lesionadas que viajaban en la unidad particular.

De acuerdo con los primeros reportes, se reportó que el copiloto de la camioneta de transporte turístico sufrió golpes en la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital para ser valorado y recibir atención médica. Tres pasajaros que viajaban en el  camión urbano sufrieron golpes en el cuerpo .

Se dio a conocer que la camioneta de transporte privado iba por un grupo de turistas que se encontraban hospedadas en un hotel de la zona. Debido a este accidente, la vialidad se vio afectada de manera considerable por unos minutos.

Información en desarrollo...

Accidentes
Inicio Veracruz Camioneta turistica choca contra camion de pasaje en boca del rio veracruz hubo cinco lesionados