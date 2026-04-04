Pescadores Capturan Cuatro Toneladas de Jurel en Veracruz; Aseguran lo Tuvieron Que Regalar

La tarde del pasado viernes 3 de abril Doña Victoria y un grupo de pescadores de Las Barrancas de Alvarado,Veracruz. Ahí lograron después de muchos meses de espera una abundante pesca frente a playas de Mata de Uva, en plena contingencia ambiental tras el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México.

Pescaron más de cuatro toneladas de jurel y otras pequeñas especies fueron capturados en sus redes. Aseguran que la pesca de hace unos días, si fue una pesca abundante en cantidad, pero no en economía o ganancias. Se capturaron cerca de 4 toneladas de pescado de la especie jurel y alrededor de 400 kilos de otras especies.

Video Siguen Recalando Restos de Hidrocarburo en Playa de el Zapote y Las Barrancas en Alvarado Veracruz | N+

“Por qué no tuvimos comercio hablamos a los comerciantes de Alvarado de Antón Lizardo, Veracruz, dijeron que la venta está pésima por la afectación del chapo del petróleo/// las regalamos aquí en las barrancas en el zapote”. Victoria Reyes - Pescadora.

Derrame de hidrocarburo afecta la venta de los productos del mar

Sin embargo, a pesar de lo copiosa que suena la pesca lograda en sus redes, esto no ha repercutido económicamente a los pescadores porque no les quisieron comprar el pescado por el tema del derrame de hidrocarburo que afecta las costas veracruzanas desde hace poco más de un mes.

“Si fue real, fue cierto, pero no hubo venta para el pescado según que come chapopote y eso es una gran mentira, el pescado no va a comer chapopote, no es tonto para comerlo, si aveces se aleja pero es por que siente el hidrocarburo y se va, no hubo tanta ganancia no quisieron comprarlo, querían pagarlo a tres pesos y no hubo valor”. Leonardo Román - Pescador.

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Los pescadores de la zona de Las Barrancas comentaron al equipo de Nmás, que solo lograron comercializar menos de una tonelada de jurel, la cual les pagaron en cinco pesos por kilo.

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