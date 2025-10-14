Adulto Mayor Pierde sus Pertenencias al Incendiarse su Vivienda; Ocurrió en Coscomatepec

La noche del pasado lunes 13 de octubre, se informó que una vivienda habría sido consumida por el fuego en la comunidad de Chapala, en el municipio de Coscomatepec, ubicada a la altura de un conocido Hotel de la zona. Se dio a conocer que en el siniestro, un adulto mayor perdió sus pertenencias en su totalidad.

Debido al incendio, se registró la pronta movilización de elementos del cuerpo de Bomberos Municipales, así como de varios vecinos del lugar, quienes se encargaron de realizar los trabajos en los que conjuntamente trataban de controlar y sofocar las llamas, mientras los cuerpos de emergencia llegaban al sitio.

Hasta el momento, no hay reporte de personas que hayan resultado lesionadas. Se desconocen las causas que pudieron haber causado el incendio.

Se registra incendio en rosticería en el municipio de Cuitláhuac

La madrugada de este martes 14 de octubre, se registró el incendio en una rotisería de pollos ubicada en el centro de la ciudad, lo que causa la movilización de los elementos de la Policía Municipal, así como de bomberos regionales.

Se dio a conocer que el fuego, presuntamente habría sido causado por un corto circuito. Dicho siniestro sólo dejó daños materiales y hasta el momento, no hay reporte en el que se informe que hubo personas lesionadas.

Fueron los vecinos del lugar quienes se percataron que debajo de la cortina del negocio se veía fuego, por lo que se encargaron de dar parte a los grupos de auxilio a través del número de emergencias 911.

Minutos después, elementos de bomberos llegaron al lugar de los hechos y procedieron a realizar los trabajos que lograron controlar las llamas, las cuales calcinaron gran parte del mobiliario del negocio de rosticería localizado en la colonia centro del municipio de Cuitláhuac, Veracruz.

