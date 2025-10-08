Reportan Pérdida Total en Casas de la Riviera Veracruzana por Socavón Derivado de las Lluvias

Este miércoles 8 de octubre, se reportó que dos casas del fraccionamiento Las Higueras en la Riviera Veracruzana, en el municipio de Alvarado, Veracruz, son pérdida total, luego de las afectaciones que dejaron las lluvias en la infraestructura.

El pasado 21 de septiembre tras las lluvias registradas, los dueños informaron que debido a una avenida de agua en la zona, se socavó la barda perimetral y ocasionó que la vivienda de Maricruz Acosta se fracturara por el agua y lodo, su vivienda se abrió desde los cimientos hasta el techo, así lo narra.

Todo el agua que entró al fraccionamiento entró por mi casa rompió cristales puertas hasta desprendió las puertas de su lugar estamos en el aire porque se ha ido quebrando poco a poco la casa

Maricruz afirma que perdió su patrimonio, que encontró su casa con afectaciones que ya no tienen reparación.

Regreso y me encuentro con que ya no había casa, no había nada la casa parecía que había pasado un huracán dentro de la casa encontré la casa agrietada

Piden que se evacuen viviendas en riesgo en la Riviera Veracruzana

Los vecinos señalan que ya habían denunciado a las autoridades el riesgo por la acumulación de agua derivado de los escurrimientos del drenaje de un fraccionamiento vecino. Jesús Luna, uno de los afectados explica que ya había antecedentes en el fraccionamiento, en el cual van 16 casas inundadas por la acumlación de agua.

Habíamos evidenciado que existían estos antecedentes en el fraccionamiento somos 32 casas, tenemos 16 casas inundadas el 21 de septiembre, pero hay 3 casas socavadas, nos preocupa este tipo de invasión de aguas de drenaje pluviales y demás llegan al terreno privado se desbordan las corrientes y llega la barda perimetral

Incluso la Dirección de Protección Civil municipal, afirma que ya se hizo un dictamen y se determinó evacuar dos viviendas.

Todo se debe a la acumulación de agua que se han suscitado en días anteriores, hemos tenido lluvias la acumulación de agua es lo que ha generado la situación en el residencial Las higueras

Los afectados señalan que no han tenido respuesta por parte de quién se hará responsable de las afectaciones y principalmente dar solución al riesgo, por ello, ya se interpuso una denuncia en contra de quien resulte responsable.

