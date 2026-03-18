Registro para Beca Rita Cetina 2026: Ubicación de Módulos para Inscribirse en Veracruz

En Veracruz está por concluir el registro para la beca Rita Cetina, se prevé el cierre de la plataforma para el próximo jueves 19 de marzo. Derivado de esto, esta semana se implementaron módulos físicos para quienes falten de inscribirse en Xalapa.

Carlos Villa, Coordinador Estatal del Programa de Becas informó que en caso de que al momento de registrarse en línea se haya tenido problemas con los datos, lo podrán hacer de forma presencial con un formato que les entregaran.

"En estos módulos se va hacer el registro en físico, va a ser a través de un formato del programa de Becas donde aqui les vamos a dar un acuse de registro de manera presencial se lo van a llevar en físico, un cintillo para que con ese puedan estar recibiendo sus tarjetas del banco de bienestar"

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Además, el coordinador añadió que no será en el mes de junio cuando se empiece con la entrega de las tarjetas del banco de bienestar para la beca Rita Cetina en educación primaria como se había mencionado, sino en mayo 2026.

¿En dónde están ubicados los módulos para registarse en la beca Rita Cetina en Xalapa, Veracruz?

De acuerdo con lo informado, los módulos para registrarse de manera física estarán ubicados en la ciudad de Xalapa, Veracruz. En N+ te compartimos su localización para que puedas acudir antes de que cierre la convocatoria.

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"Van a estarse moviendo, pero los que estén fijos están en la primaria Ferrer Guardia, en el Parque Juárez y en la Benemérita escuela Normal Veracruzana y en el salón ejidal de El Castillo"

Según los datos, existen aún menores de edad de educación básica que no se han inscrito en el padrón de beneficiarios. De cada 4 padres o madres de familia, 3 ya están inscritos.

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LLZH