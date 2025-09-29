Accidente Deja Como Saldo Cinco Personas Lesionadas en Coatzacoalcos, Veracruz

En el municipio de Coatzacoalcos, durante la mañana de este lunes 29 de septiembre, se registró un fuerte accidente en las esquinas de las calles Juárez y 16 de Septiembre, en el centro de la ciudad. Se dio a concoer que el accidente dejó como saldo por lo menos cinco personas con golpes en el cuerpo y daños materiales que están valorados en más de cien mil pesos.

La persona responsable de la colisión, presuntamente fue la conductora de un automóvil, quien a decir de testigos, no respetó la preferencia de paso, ocasionando la colisión contra el taxi marcado con el número económico 4927. Luego de este choque, el vehículo particular perdió el control y se incrustó contra un poste de alumbrado público.

Al lugar del accidente arribaron elementos de Protección Civil para valorar a los ocupantes de ambas unidades, sin embargo, se informó que no fue necesario realizar el traslado de las personas a algún hospital.

Accidente vehicular termina en volcadura en Córdoba

Un accidente se registró la mañana de este lunes en el cruce de la avenida 5 y calle 15, el cual dejó como saldo por lo menos dos personas lesionadas y daños materiales cuantiosos. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del automóvil color plata no respetó la preferencia de paso y provocó que tras el impacto contra la unidad de color vino, esta quedara volcada.

Al lugar del accidente arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes se encargaron de brindar los primeros auxilios a los dos conductores, sin que se presentara la necesidad de ser hospitalizado. Elementos de Tránsito Municipal acordonaron la zona para realizar el peritaje correspondiente y agilizar el retiro de los vehículos, lo que ocasionó tráfico en varias calles aledañas.

Con información de Mónica Ricardez y Carlos Da Silva | N+

LAVR