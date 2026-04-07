Choque Múltiple Deja Cuatro Lesionados Entre Ellos un Menor de Edad en Carretera de Veracruz

Durante la mañana de este martes siete de abril se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias, así como autoridades, debido a un percance ocurrido en una carretera al sur de la entidad veracruzana.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron sobre la carretera federal 180, en el tramo Coatzacoalcos-Villahermosa, donde un choque múltiple, el cual involucró al menos tres unidades que circulaban sobre dicha vía de comunicación, dejó como saldo a cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor de edad.

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En el lugar donde se registraron los hechos, arribaron elementos de distintas corporaciones de emergencias, quienes procedieron a atender a las personas que resultaron lesionadas debido a este percance carretero registrado durante la mañana de este martes siete de abril sobre la carretera federal 180, en el tramo Coatzacoalcos-Villahermosa.

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Tráiler arrolla a trabajador de paquetería en carretera de Veracruz

Un fuerte percance vial se registró la tarde de este lunes seis de abril, en la zona centro del estado de Veracruz, específicamente cerca del entronque carretero del Trébol de Amatlán, lo que ocasionó una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y elementos de distintas corporaciones de seguridad.

En dicho percance automovilístico, fueron tres las unidades que se vieron implicadas y, según los primeros reportes, los hechos se registraron sobre el kilómetro 297 de la autopista Córdoba-Veracruz, sobre el carril que va directamente hacia el puerto de Veracruz.

Presuntamente, los hechos se registraron cuando un empleado de una reconocida empresa de paquetería se encontraba cambiando una llanta que se le había ponchado y, posteriormente, un joven de la agrupación Ángeles Verdes se acercó para ayudarlo a cambiar el neumático.

Mientras se encontraban realizando dicha acción, un tráiler de color blanco, que a decir de testigos presuntamente conducía a exceso de velocidad, pasó y arrolló a ambas personas que se encontraban cambiando el neumático que se había ponchado.

Se informó que la persona que se encontraba apoyando al trabajador de la empresa de paquetería a cambiar el neumático quedó gravemente herida, por lo que se gestionó su traslado a un centro hospitalario por parte de paramédicos de la Cruz Roja, así como de Caminos Federales y Puentes (CAPUFE); mientras que el empleado murió en el lugar donde se registraron los hechos.

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