Bulevar en Boca del Río Será Cerrado Mañana 16 de Noviembre: ¿Por Qué y en Qué Horario?

Durante la tarde de este viernes, las autoridades del municipio de Boca del Río, Veracruz, dieron a conocer por medio de una publicación en sus redes sociales que se estará realizando el cierre vial en el Bulevar Manuel Ávila Camacho durante las primeras horas del próximo domingo 16 de noviembre.

En dicho comunicado dieron a conocer que este cierre se debe a un evento deportivo que se realizará en la zona, mientras que el corte a la circulación se realizará en dicho bulevar desde la altura de la Plaza Sol hasta la calle Tortuga, del lado del mar.

¿Desde qué hora se realizará el cierre vial en el Bulevar Manuel Ávila Camacho?

De acuerdo con la información adjunta en el comunicado, se dio a conocer que el corte a la circulación se realizará desde las cinco de la mañana y hasta las ocho y media de la misma. Ante tal situación, se recomienda a los automovilistas manejar con precaución al tomar rutas alternas y se sugiere como una vía de circulación la avenida Ruiz Cortines.

Otra vía alterna puede ser el fraccionamiento Costa de Oro; se recomienda tomar las debidas precauciones, ya que se puede presentar una mayor carga vehicular en dichas rutas.

LAVR