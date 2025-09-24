Enfrentamiento Armado Generó Cierre Total de la Carretera Ciudad Valles-Tampico en Pánuco

Se registró un enfrentamiento entre civiles armados y elementos policiacos, sobre la carretera federal Ciudad Valle- Tampico, en el municipio de Pánuco, al norte del estado de Veracruz, este generó el cierre vial.

Este hecho violento se registró durante este miércoles 24 de septiembre, a la altura de la comunidad Villa Cacalilao. En la zona se encuentran elementos de seguridad para iniciar con las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, se desconoce si hay víctimas mortales, o si existe registro de personas detenidas como responsables de este ataque armado ocurrido en la carretera federal Ciudad Valle- Tampico, al norte del estado de Veracruz.

Ataque armado en Rafael Delgado deja tres muertos

Se registró un enfrentamiento armado, durante la mañana de este miércoles 24 de septiembre, donde el saldo fue de tres personas sin vida y una más lesionada, en el municipio de Rafael Delgado, en la zona centro del estado de Veracruz.

El ataque armado ocurrió aproximadamente a las 11:00 horas, en la intersección de la calle 7 y la avenida principal de la colonia Cuarto Barrio del municipio antes mencionado. Pero es de mencionar, que este hecho se extendió hacia la carretera estatal Rafael Delgado–Magdalena, a la altura del paraje conocido como "La Ceiba".

Se desplegó un operativo de elementos de la Policía Municipal, Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional. También, personal de la Fiscalía Regional y peritos en criminalística arribaron para realizar las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento de evidencias.

Los cuerpos de las tres víctimas fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) en la ciudad de Orizaba, Veracruz, donde se les practicará la necropsia de ley y se procederá a su identificación oficial.

Con información de Carolina Ocampo y Carlos Da Silva | N+

LLZH