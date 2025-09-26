Trabajadores del Hospital de Boca del Río Bloquearon el Bulevar Miguel Alemán

La tarde de de este viernes 26 de septiembre, se registró el cierre del bulevar Miguel Alemán de la ciudad de Boca del Río, esto debido a que un grupo de trabajadores del área de básicos, quienes son los encargados de la limpieza en Hospital de Boca del Río, se manifestaron en esta vialidad.

El bloqueo se realizó a la altura de las calles Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, en el sentido del carril que comunica hacia la Riviera Veracruzana. Los manifestantes mencionan que llevan por lo menos dos quincenas sin recibir el pago de su salario y que se mantienen a la espera de que este pago llegue, sin que hasta ese momento esto se realizara. Los manifestantes permanecieron al menos 20 minutos realizando el bloqueo, lo que ocasionó un caos vial consderable.

Minutos después, elementos de tránsito arribaron hasta el lugar del bloqueo, así mismo, se informó que personal del gobierno del estado llegó para dialogar con los trabajadores, acordando que en un plazo de aproximadamente 30 minutos quedaría realizado el pago correspondiente a dos quincenas y de no ser así, los inconformes volverían a realizar el bloqueo. Minutos después, se informó a los manifestantes que el pago ya había sido realizado.

Trabajadores del IMSS Bienestar de Coatzacoalcos se manifiestan por falta de pago

La tarde de este viernes, en el municipio de Coatzacoalcos, los trabajadores de limpieza del Hospital IMSS Bienestar Valentín Gómez Farías, realizaron un paro de labores en el interior de la insititución, esto presuntamente debido a la falta de pago de una quincena ya laborada. De acuerdo a la información obtenida, se trata de una empresa subrogada que le brinda servicios al hospital.

Los manifestantes refieren que van a continuar en el interior del hospital, sin embargo, indicaron que no realizarán ningún tipo de trabajo de limpieza hasta que se les deposite el pago que les corresponde por la quincena que ya trabajaron.

