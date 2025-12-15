Conductor en Presunto Estado de Ebriedad Derriba Poste y Deja Sin Luz a Congregación de Veracruz

Un conductor en presunto estado de ebriedad, chocó el auto que manejaba, contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dejando sin luz a habitantes de Las Barrillas en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

Este accidente provocó el cierre en el paso y dejó sin luz a la congregación de Las Barrillas en Coatzacoalcos. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este lunes 15 de diciembre, sobre la carretera que comunica con la congregación.

Los hechos se registraron cuando antes de llegar al gasoducto en el lugar conocido como La Curva del Diablo, el conductor perdió el control, salió de la carretera y chocó contra el poste. De acuerdo a los datos, no se reportaron personas lesionadas.

Tras el impacto, los cables de alta tensión se reventaron y el poste quedó de lado apunto de caer, por lo que las autoridades interrumpieron el tránsito y se informó que la comunidad se quedó sin luz. Personal de CFE cortó la energía y realizó los trabajos de reparación.

Auto se impacta contra luminaria en Xalapa

Durante este mismos lunes 15 de diciembre, se registró se registra un accidente vehicular en la carretera Xalapa-Banderilla a la altura del puente Macuiltépec, donde se reportó el fallecimiento de una persona que venía conduciendo un vehículo.

De acuerdo a los hechos, el hombre perdió el control de la unidad estrellando su vehículo contra una luminaria. El piso mojado lamentablemente es uno de los principales factores que causan este tipo de accidentes, por lo que hay que recordar que llovió durante la noche en esta zona.

Según datos, poco después de las 6 de la mañana, fue cuando perdió el control y el vehículo terminó impactado contra una luminaria instalada en este sector de la ciudad capital sobre le puente Macuiltépec.

