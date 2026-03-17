Conductor Muere y su Acompañante Queda Gravemente Herido tras Ataque Armado en Tuxpan, Veracruz

La tarde de este martes 17 de marzo, alrededor de las doce horas, se registró un hecho violento en la zona norte del estado de Veracruz, cerca de una base donde se reportó como saldo al menos una persona sin vida y otra más herida de gravedad, lo que generó una intensa movilización policiaca en la zona.

De acuerdo con lo informado, los hechos se registraron durante el mediodía de este martes 17 de marzo, cuando, según los primeros reportes, ocurrió un ataque armado en la colonia Enríque Rodríguez Cano, aproximadamente a 30 metros de una instalación aérea, en el municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz.

Según la información de los reportes preliminares, la víctima de este ataque armado registrado en Tuxpan se trasladaba a bordo de un auto compacto de color gris oscuro, el cual presuntamente era perseguido en la zona por sujetos armados.

Mientras circulaba, el conductor comenzó a ser perseguido por los hombres, quienes le dieron alcance y presuntamente le dispararon a quemarropa. Posteriormente, el conductor impactó su vehículo contra otros dos autos que se encontraban estacionados en la calle Benito Juárez.

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Se desconoce la identidad de la víctima y del hombre herido

Según lo informado, el conductor del automóvil quien murió en el lugar de los hechos debido a los múltiples impactos de bala, su cuerpo quedó dentro del vehículo atacado, mientras que su acompañante terminó gravemente herido y se informó que se encuentra hospitalizado y estable en una clínica particular y está resguardado por las autoridades. Se dio a conocer que en breve será trasladado a rendir su declaración ante la fiscalía correspondiente.

Al lugar donde se registraron los hechos arribaron elementos de la Marina, Policía Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes se encargaron de llevar a cabo un operativo de búsqueda y utilizaron drones para intentar dar con los posibles culpables de este hecho de violencia y procedieron a acordonar la zona del ataque para preservar la escena.

Minutos más tarde, al lugar llegó personal de la Policía Ministerial y peritos, quienes realizaron las diligencias correspondientes y dieron inicio a la carpeta de investigación.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para llevar a cabo los procedimientos de ley, ya que hasta el momento se desconoce su identidad. Este hecho ha generado preocupación entre habitantes de la zona norte del estado, ante el incremento de hechos violentos en la región.

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