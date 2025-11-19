Menor y Mujer Son Atropellados por Conductora en Calles del Centro de Xalapa, Veracruz

Una Intensa movilización de unidades de emergencia se registró la mañana de este miércoles, los primeros reportes indican que una conductora presuntamente atropelló a una mujer y a un niño cuando circulaba en la calle Lucio Blanco ubicada en la zona centro de Xalapa.

Hasta el punto de los hechos, se trasladaron elementos de la benemérita Cruz Roja Mexicana, quienes se encargaron de brindar los primeros auxilios a las víctimas de este incidente.

Según el reporte generado por los paramédicos encargados de brindar la atención a los lesionados indicó que tanto la mujer como el menor presentaban algunos golpes menores, por lo que fueron atendidos y estabilizados en el lugar de los hechos.

Posteriormente, los paramédicos tomaron la decisión de trasladar a los lesionados a un hospital cercano para que recibieran una valoración médica completa y especializada, y con ello descartar cualquier lesión que pudiera poner en riesgo su vida.

Noticia relacionada: Guardia de Seguridad en Bicicleta Sufre Ataque Epiléptico y Casi es Atropellado en Guadalajara

Hombre muere tras ser atropellado en la carretera Veracruz-Xalapa

Durante el pasado martes 18 de noviembre se informó un trágico accidente en el cual un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por un automóvil particular sobre la carretera Xalapa–Veracruz, en el tramo carretero que comprende entre El Lencero y Dos Ríos.

Según los primeros informes un individuo intentaba cruzar la vía de comunicación cuando fue embestido por el automóvil color rojo. Tras el impacto, el hombre quedó sobre el techo del vehículo, mientras que su mochila terminó al frente de la unidad.

Video Hombre de la Tercera Edad Muere al Ser Atropellado en Avenida la Fragua en la Ciudad de Veracruz | N+

Paramédicos de Protección Civil Municipal de Emiliano Zapata llegaron al lugar para brindarle atención, pero únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales. La zona quedó resguardada por elementos policiales en espera de personal de Servicios Periciales, quienes realizarán las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Historias Recomendadas:

FPF