Confirman 33 Casos y 271 Probables de Sarampión en el Estado de Veracruz en lo que va del 2026

En el estado de Veracruz suman 33 los casos confirmados de sarampión en lo que va de este 2026. Según datos oficiales en la entidad veracruzana, se han registrado 271 casos probables en lo que va del año, lo que representa una tasa de incidencia de 0.41% por cada 100 mil habitantes.

De acuerdo con el informe diario del brote publicado por la Dirección General de Epidemiología, en el estado de Veracruz hasta el momento, no se han reportado defunciones a causa de esta enfermedad.

¿En dónde hay módulos de vacunación contra el sarampión en Veracruz?

Te compartimos las ubicaciones de algunos módulos de vacunación contra el virus de sarampión que existe en diferentes regiones del estado de Veracruz, para que puedas acudir al más cercano.

Xalapa:

Hospital Regional de Xalapa Dr. Luis F. Nachón, en un horario de 8:00 a 15:30 horas.

Módulo en calle Ramón Caracas Lara sin número, colonia Emiliano Zapata, con horario de 8:00 a 15:30 horas.

Módulo Calle Coyoacán 262, colonia Sebastián Lerdo de Tejada, de 8:00 a 15:30 horas.

Hospital Dr. Gastón Melo, en la colonia Centro, de 8:00 a 15:30 horas.

IMSS Bienestar Dr. José A. Maraboto en la colonia Obrero Campesina de 8:00 a 15:30 horas.

Módulo Unidad de Salud en calle Valentín Canalito 100, colonia Revolución, de 8:00 a 15:30 horas.

Módulo Unidad de Salud Bienestar Miguel Alemán en Avenida Miguel Alemán número 109, colonia Federal, de 8:00 a 15:30 horas.

Módulo Unidad de Salud IMSS Bienestar Arroyo Blanco en calle Osa Mayor sin número, colonia Arroyo Blanco, de 8:00 a 15:30 horas.

UMF 66 en la colonia Salud, de 8:00 a 20:00 horas

UMF 10 en la colonia Centro, de 8:00 a 20:00 horas.

UMF 58 en la colonia Centro, de 8:00 a 20:00 horas.

UMF 67 en la colonia Bosque Ferrocarrilero, de 8:00 a 20:00 horas.

ISSSTE en la colonia Obrero Campesina, de 8:00 a 15:00 horas.

Bajos de Palacio Municipal, centro de Xalapa, de 8:00 a 14:00 horas.

Veracruz:

Edificio Trigueros, de 8:00 a 14:00 horas.

Avenida Negrete y Simón Bolívar, de 08:00 a 14:00 horas.

Córdoba:

Bajos del palacio municipal, de 8:00 a 13:00 horas.

En el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado se informó, que las vacunas contra el virus del sarampión se estarán aplicando en los centros de salud, por lo cual las autoridades exhortan a la población a acudir al más cercano.

