Corte de Agua en Tatahuicapan, Coatzacoalcos el 24 de Septiembre: Lista de Colonias sin Servicio

Durante este miércoles 24 de septiembre, en el municipio de Coatzacoalcos, alrededor de diez colonias se vieron afectadas por el cierre del quiebracargas de la presa Yuribia en Tatahuicapan. Se informó que esto se debe a las lluvias recientes registradas en la entidad y los altos niveles de turbiedad.

La medida que ha tomado la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento afecta a diversos sectores con la baja presión del líquido, o incluso mencionan que hay ocasiones en las que la llegada del agua potable en sus hogares es nula. Sin embargo, se dio a conocer que el cierre se realiza para no dañar la infraestructura de este acueducto. Hasta este momento, se ha dado a conocer que las colonias afectadas actualmente son:

La Colonia Centro

María de la Piedad

Petrolera

Puerto México

Playa Sol

Petroquímica

La Presa Yuribia ya había sido cerrada días atrás por diferencias entre ejidatarios y autoridades

En el municipio de Tatahuicapan, ejidatarios y comités de barrios realizaron el cierre de las válvulas de la presa Yuribia durante la tarde del pasado domingo 7 de septiembre. La acción presuntamente responde al posible incumplimiento por parte de las autoridades de Coatzacoalcos para el pago del recurso de la segunda etapa de la obra hidráulica que anteriormente se había pactado.

Las autoridades confirmaron la decisión de los pobladores y mencionaron que la acción responde a la notable falta de avances en la construcción de la línea de conducción que complementaría el proyecto del tanque de almacenamiento de agua potable en beneficio de los pobladores del municipio de Tatahuicapan. Cabe destacar, que la presa Yuribia actualmente es la fuente principal de abastecimiento de agua para los habitantes de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.

