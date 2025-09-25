Corte de Agua en Boca del Río: ¿Qué Calles No Tendrán Servicio Hoy 25 de Septiembre de 2025?

A través de un comunicado, la mañana de este jueves 25 de septiembre, la Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río (CAB), informó que debido a una falla en el suministro de energía eléctrica registrada la madrugada de este miércoles, en el pozo que abastece la zona de la ciudad Boqueña.

Se dio a conocer que durante el transcurso de este día se presentará baja presión y falta de agua en las calles Úrsulo Galván, Heriberto Jara Corona y Carolino Anaya, entre Emiliano Zapata, J.P. Moreno, Artículo 27, Constitución y Salvador Sarabia. La situación ya fue reportada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La empresa recordó a la ciudadanía el cuidado el agua y hacer uso racional de la misma.

La empresa reguladora brindó sus medios de contacto en caso de requerir informes acerca de la situación relacionada con el corte y restablecimiento del servicio al número 229 986 2052, en su sitio web caboca.com.mx, en sus redes sociales tales como x (antes twitter) y facebook @CABocadelrio, así como en instagram a través de @caboca.del.rio.

Noticia relacionada: Pacientes con Cáncer en Veracruz Deben Viajar a Otros Municipios para Continuar su Tratamiento

Habrá cortes de agua en la comunidad de Tatahuicapan, Coatzacoalcos, al sur de Veracruz

En la comunidad de Tatahuicapan, localizada en el municipio de Coatzacoalcos, se informó que alrededor de diez colonias se han visto afectadas por el cierre del quiebracargas de la presa Yuribia, la cual se encuentra en la comunidad anteriormente citada. Se informó que esto se debe a las lluvias recientes registradas en la entidad y los altos niveles de turbiedad que presenta el agua.

Video: Cierran Válvulas de la Presa Yuribia por Turbiedad Tatahuicapan, Veracruz

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento ha tomado esta medida se realiza para no dañar la infraestructura de este acueducto y de esta manera, evitar afectaciones en la presa, sin embargo, esto afecta a diversos sectores por la baja presión del líquido, los habitantes incluso mencionan que hay ocasiones en las que la llegada del agua potable en sus hogares es nula. Hasta este momento, se ha dado a conocer que las colonias afectadas actualmente son:

La Colonia Centro

María de la Piedad

Petrolera

Puerto México

Playa Sol

Petroquímica

Hasta ahora, no hay informes por parte de las autoridades que indiquen cuanto tiempo durará el corte en el suministro del agua, o en su defecto, hasta cuándo se restablecerá el servicio.

Historias recomendadas:

Con información de Luis Varilla y Mónica Ricardez | N+

LAVR