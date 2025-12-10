Corte de Agua en Veracruz: ¿Qué Colonias No Tendrán Servicio Hoy 11 de Diciembre de 2025?

A través de un comunicado emitido en sus canales oficiales, el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) dio a conocer que se presentarán cortes en el suministro durante el transcurso de este jueves 11 de diciembre en distintas colonias de la ciudad de Veracruz.

Aviso importante a los usuarios de las colonias 23 de noviembre, Caballerizas, Laguna del Valle, Los Sauces, Magisterio Veracruzano, Bolivar 1, U.H. El Coyol, Predio La Loma, Dora María Treviño, Dos Caminos (Parte Alta), Unión Magisterio.#Veracruz pic.twitter.com/6T2q690AQr — Grupo MAS (@GrupoMASAgua) December 10, 2025

Lo anterior ocurrirá como resultado de un programa de mantenimiento a las fuentes productoras de agua operadas por Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) durante las primeras horas de este jueves 11 de diciembre en el pozo Lomas del Coyol.

Se dio a conocer que entre las colonias que se verán afectadas por este corte en el suministro del agua durante dicho programa de mantenimiento a las fuentes productoras, se encuentran las siguientes:

23 de noviembre

Caballerizas

Laguna del Valle

Los Sauces

Magisterio Veracruzano

Bolívar 1

Unidad Habitacional El Coyol

Predio La Loma

Dora María Treviño

Dos Caminos en su parte alta

Unión Magisterio.

Noticia relacionada: Sube Precio de Cruce de Lanchas en Coatzacoalcos y Villa Allende: ¿Cuánto Costará en Diciembre?

¿A partir de qué hora se suspenderá el suministro de agua?

La dependencia dio a conocer que el pozo Lomas del Coyol será puesto fuera de operación a partir de las 08:00 de la mañana y así permanecerá hasta las 09:00 de la noche, aproximadamente. Debido a estos trabajos, algunas zonas de estas colonias y fraccionamientos podrían percibir una baja presión en el suministro a través de la red general.

Video: Auto Termina Bajo el Agua tras Caer a Canal por Inundaciones en Boca del Río

En este sentido, el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento puso a disposición un número de teléfono y WhatsApp, para que los usuarios que así lo deseen puedan solicitar el apoyo en el suministro de agua a través de pipas, así como en sus redes sociales y por medio de su sitio oficial.

Historias recomendadas:

LAVR