¿Cuándo Entra el Frente Frío 37 a Veracruz? Hay Alerta Gris por Evento de Norte Violento

Fue activada la alerta gris del SIATVER por el paso del frente frío 37, el cual originará un evento de norte violento en el estado de Veracruz. En N+ te compartimos cuándo ingresará, así como las rachas de viento que persistirán en la región.

De acuerdo con la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, se pronostica que este próximo domingo 22 de febrero, ingresará un evento de norte violento a la entidad veracruzana.

¿De cuánto serán las rachas de viento pronosticadas en Veracruz por el evento de norte violento?

Según el pronóstico, los modelos alertaron por el paso del frente frío 37 en Veracruz, el cual estará impulsado por una masa ártica originando un evento de norte violento, el domingo 22 de febrero. Además del viento, se prevé el aumento de lluvias y tormentas aisladas.

El evento de norte violento impactará con rachas máximas de 85 a 100 km/h en la costa central, de 70 a 85 km/h en la costas norte y sur y de 55 a 70 km/h entre Xalapa-Naolinco-Misantla y Valle de Perote. Mientras que rachas menores en llanuras y montañas, disminuyendo gradualmente para el lunes 23 de febrero.

Se prevé que este aumento en el potencial de lluvias, sea para el domingo 22 y lunes 23 de febrero, con acumulados de 5 a 20 mm y máximos de 70 a 150 mm en cuencas del Tecolutla al Colipa y Papaloapan al Tonalá, incluyendo la región de Los Tuxtlas. También, el evento de norte violento generará oleaje de 3.0 a 5.0 metros de altura cerca de costas.

Pronóstico de posible cencellada por frente frío 37 en Veracruz

Aunado a esto, se prevé marcado descenso de temperaturas a partir del domingo 22, con probabilidad de heladas en zonas altas por las noches y madrugadas del resto de la semana. Además, se pronostica probabilidad de cencellada en partes altas entre la noche del domingo 22 y lunes 23.

