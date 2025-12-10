¿Cuándo y a Qué Hora Son las Mañanitas a la Virgen 2025 en Veracruz? Día Exacto de la Serenata

Debido a los festejos de la Virgen de Guadalupe, en Veracruz se llevarán a cabo distintas actividades en centros religiosos. Estas actividades se realizarán los días 11 y 12 de diciembre desde las primeras horas del día; así mismo, se realizará una serenata para cantar las mañanitas a la Virgen.

Se informó que en la tradicional Iglesia “La Lupita” se llevará a cabo una serenata en la que se interpretarán "Las mañanitas" en honor a la Virgen de Guadalupe a partir de las 11:00 de la noche este jueves 11 de diciembre.

Este festejo se realiza para celebrar el 494º aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe y se espera la afluencia de una gran cantidad de creyentes para ser parte de la celebración.

Creyentes señalan presunta aparición de un rostro en iglesia de Veracruz

Una intensa movilización de personas mediante redes se ha registrado por creyentes, y ha captado la atención por parte de los ciudadanos, sobre todo de San Pablo Coapan, una pequeña localidad perteneciente al municipio de Naolinco en el estado de Veracruz.

La aparición se registró en la localidad de San Pablo Coapan, ubicada aproximadamente a 40 minutos de la ciudad capital Xalapa. En este punto se reportó un singular hallazgo, lo cual ha generado y ha movido masas en este lugar.

El hallazgo presuntamente corresponde a la silueta de un rostro en el atrio de la iglesia de San Pablo Coapan. Este hecho ha generado también controversia entre las personas, ya que algunos señalan que es algo milagroso; para otros, solo se trata de una pared sin mantenimiento.

El hecho ha llamado la atención de todos los creyentes, incluso de los no tan creyentes, de forma muy rápida. En el lugar de la presunta aparición, se aprecia una mancha, podría decirse de humedad y un poco de deterioro en este atrio de lo que es la iglesia de San Pablo Coapan.

Con información de Abigail Montoya y Denisse López | N+

LAVR