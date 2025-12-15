Yandel Sinfónico en Veracruz: ¿Cuándo y Dónde Será el Concierto?

El artista puertorriqueño Llandel Veguilla Malavé, artísticamente conocido como 'Yandel', anunció sus próximas presentaciones que tendrá en el territorio mexicano, incluyendo al puerto de Veracruz. Fue por medio de sus redes sociales que anunció la fecha en la que se presentará en tierras veracruzanas.

Según lo publicado en las redes del cantautor, se espera que esté en el puerto en 2026 con su tour 'Yandel Sinfónico', en el que interpretará los éxitos de su repertorio como 'Rakata', 'Mírala Bien', 'Abusadora', 'Encantadora', entre muchos otros más, pero en una versión distinta a lo habitual, ya que ahora incluye a una orquesta completa.

¿Cuándo y dónde se presentará Yandel en el puerto de Veracruz?

De acuerdo con la información emitida por el artista, Yandel se presentará el próximo viernes 20 de marzo de 2026 en las inmediaciones del Auditorio Benito Juárez, situado entre las avenidas Miguel Alemán y Salvador Díaz Mirón de la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con la información que se tiene hasta este momento, el evento está programado para que dé inicio a las 21:00 horas. Según lo mencionado por el propio artista, este proyecto, al que también llama 'reggaetón sinfónico', comenzó hace aproximadamente un año en la ciudad de Miami cuando lanzó el álbum "Elyte".

¿Cuánto costarán los boletos para el concierto de Yandel en Veracruz?

De acuerdo con la información emitida por el artista y la boletera, los precios que se estarán manejando para dicha presentación, rondan entre los $767 hasta los $2,655 pesos. Así mismo, se dio a conocer que también habrá un Meet & Greet, el cual tiene un costo aproximado de $2,714. La boletera informó que dichos precios son aproximados, ya que no incluyen los cobros por el servicio y que el boleto para el Meet & Greet no da acceso para el concierto, por lo que se requiere comprar otro boleto para poder accesar.

Estos son otros estados en los que se presentará 'Yandel Sinfónico'

Hasta el momento, son cuatro los estados del país donde se ha confirmado que llegará el tour de Yandel el próximo 2026, siendo estos la Ciudad de México el 31 de enero, Veracruz el 20 de marzo, Guanajuato el 27 y Querétaro el 28 de marzo.

Se dio a conocer que en Veracruz, la venta de boletos para la presentación que realizará en el Auditorio Benito Juárez será a través de la boletera SuperBoletos.

