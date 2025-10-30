Bomberos Rescatan a Personas Atrapadas en Elevador de Centro Médico en Veracruz

La noche del miércoles 29 de octubre se originó el reporte sobre cuatro personas que habían quedado atrapadas al interior de un elevador de un centro médico el cual se ubica en la avenida 16 de septiembre, entre Mariano Escobedo y Abasolo, de la colonia Flores Magón de la ciudad y puerto de de Veracruz.

Video: Por Falla Mecánica Cuatro Personas Quedan Atrapadas en Elevador de Centro Médico de Veracruz | N+

Los primeros reportes de estos hechos indican que en el lugar dos mujeres y dos varones que acudieron a consulta médica, quedaron atrapados dentro del elevador al presentar una falla mecánica que impidió su desplazamiento. Por este motivo fue solicitado el apoyo de los cuerpos de rescate en el centro médico.

Como primeros respondientes elementos del cuerpo de bomberos municipales acudieron para auxiliar a las personas que permanecían al interior del ascensor, luego de las tareas de rescate lograron liberarlas después de varios minutos sin reporte de lesiones o crisis nerviosas derivado de estos hechos.

Noticia relacionada: Frente Frío 11 Causa Estragos en Veracruz: Vientos Derriban Árboles y Obligan a Cerrar la Navegación

Evento de Norte Tira Árbol y una Mujer Resulta Lesionada en Veracruz

En la colonia Lomas del Mar del municipio de Boca del Río, Veracruz, un árbol cayó sobre un negocio comercial ante las fuertes rachas del viento, derivado del evento del norte que afectó a la conurbación. Los hechos ocurrieron el martes 29 de octubre.

El negocio afectado dedicado a la preparación y venta de alimentos, se encuentra ubicado en la calle Circunvalación de la colonia anteriormente citada, el reporte indicó que una mujer resultó con varias lesiones mientras realizaba sus actividades dentro del inmueble.

Video: Árbol Derribado por Fuertes Rachas del Norte Obstruye Vialidad en la Ciudad de Veracruz | N+

Tras el hecho, la mujer indicó sentir dolor en la cadera y en el abdomen, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital para su pronta atención médica. En el lugar no había clientes al momento del incidente.

Estos hechos reportaron daños materiales cuantiosos, ya que la estructura del inmueble se vio afectada severamente luego de que el árbol fuera derivado por las fuertes rachas del viento.



Historias Recomendadas:

Con información de Javier Maldonado y Abigail Montoya | N+

FPF