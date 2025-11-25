Dan Último Adiós a Juan Carlos Mezhua, Exalcalde de Zongolica Asesinado en Veracruz

Este martes 25 de noviembre, fue velado el cuerpo de Juan Carlos Mezhua Campos, Exalcalde del municipio de Zongolica, asesinado en la comunidad de Piedras Blancas, en la zona montañosa central del estado de Veracruz, el pasado fin de semana.

Video: Familia y Amigos Despiden en Panteón Juan Carlos Mezhua Exalcalde de Zongolica Asesinado

La misa de cuerpo presente se llevó a cabo a las 09:30 am, en la casa de su hermano Abraham, a escasos metros de su rancho en la comunidad de Atexoxocuapa. Este último adiós se realizó en compañía de amistades, conocidos y público en general, que quiso acudir a despedirse de Juan Carlos, también conocido como "Compadrito".

En el lugar realizaron un ritual propio de la sierra, de acuerdo a los usos y costumbres; posteriormente, los presente pasaron a despedirse frente al féretro al cual le colocaron una fotografía y su sombrero. Terminando la misa, el cuerpo de Juan Carlos fue llevado a su última morada en el panteón de la localidad de Loma de Zomajapa.

Video: Tras Asesinato del Exalcalde Juan Carlos Mezhua Así Luce Localidad Piedras Blancas Zongolica Veracruz

¿Cómo murió Juan Carlos Mezhua, Exalcalde del municipio de Zongolica?

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó, a través de un comunicado oficial, que Juan Carlos Mezhua Campos, había sido asesinado en la comunidad de Piedras Blancas, perteneciente al municipio de Zongolica el pasado domingo 23 de noviembre. Además, también confirmó que está abierta la investigación para dar con los responsables del ataque.

De acuerdo a los hechos, el ataque ocurrió cuando Mezhua Campos iba llegando a la cantera de propiedad “La Quebradora”, donde un grupo armado le arrebató la vida. La Fiscalía General del Estado de Veracruz, dio a conocer que se realizan las investigaciones correspondientes a este crimen.

