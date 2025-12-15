Deslave por Lluvias Provocan Derrumbe de un Local Comercial en Oteapan, Veracruz

En el municipio de Oteapan, localizado al sur del estado de Veracruz, la intensa lluvia registrada durante la madrugada de este lunes 15 de diciembre provocó un incidente sobre Calle Nacional de dicho municipio.

De acuerdo con la información que se ha manejado hasta el momento, fue reportado un derrumbe, presuntamente producto de las lluvias. Dicho derrumbre tuvo lugar en la Calle Nacional del Barrio Cuatro, donde se encontraba asentada una bodega.

Video: Se Derrumba Local por Fuertes Lluvias en Oteapan, Veracruz

Al lugar del incidente acudieron los cuerpos de emergencia para atender el derrumbe de dicho local comercial, en el que, según el reporte de las autoridades, no hubo registro de personas que hayan resultado lesionadas.

Los habitantes de la zona pidieron la intervención de las autoridades y con ello evitar mayores afectaciones y prevenir que este tipo de incidentes no se vuelva a suscitar.

Lluvias ocasionan deslave en patio de obras en Veracruz

Durante la mañana de este lunes 15 de diciembre, un patio de tráileres que se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad de Veracruz se deslavó como resultado de las recientes lluvias registradas en distintos puntos del estado, producto del frente frío número 21.

Video: Fuerte Lluvia Causa Deslave y Afectaciones en Obra de la Zona Norte de Veracruz

Debido a este incidente, se reportó que fueron dos cajas las que habrían quedado atrapadas entre la tierra deslavada; además, dos tráilers también resultaron afectados por la tierra y agua que escurrió en la zona como resultado de la lluvia.

De acuerdo con habitantes de la zona, esta no es la primera vez que este lugar resulta afectado; en las lluvias pasadas también se registraron deslaves en este terreno.

Se deslava acceso a fraccionamiento de Veracruz en el kilómetro 13 y medio

La intensa lluvia que se registró la mañana del pasado viernes 28 de noviembre provocó un deslave que afectó parte de una calle lateral del kilómetro 13 y medio a la altura de Casas Ponti, en el norte de la ciudad de Veracruz.

Video: Lluvias Provocan Deslave en Acceso a Fraccionamiento de Veracruz, en Kilómetro 13 y Medio

Se informó que el deslave llegó hasta un patio de maniobras de tráileres, donde una de las tolvas de un tráiler quedó parcialmente hundida. La vialidad que conecta a varias colonias de la zona fue despejada con maquinaria pesada y, después de unas horas, la vialidad fue reabierta.

Con información de Mónica Ricardez, Mercedes Espíndola y Víctor Medina | N+

