Detienen a Ángel “N” Presunto Responsable de Homicidio Doloso Calificado Cometido en Veracruz

Se indicó que los hechos que ocurrieron el pasado 25 de junio del 2025, en las instalaciones de un taller mecánico de Amatlán de los Reyes, donde fue privado de la vida, según consta en el proceso penal 343/2025.

Este domingo 14 de diciembre fue presentado a rendir su declaración y posteriormente el detenido fue enviado al penal en Amatlán de los Reyes, donde permanecerá hasta que se defina cual será su situación jurídica.

Noticia relacionada: Suman Otro Cargo a Antonio “N”, Exdirigente del PRD Detenido en Veracruz; Ahora por Secuestro

Hombre es Detenido por Presunto Asesinato y Ocultar los Restos en un Refrigerador en Veracruz

Durante la tarde del pasado jueves 12 de diciembre, un hombre identificado como Raymundo “N” fue detenido por elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) en el municipio de Veracruz.

El sujeto detenido es señalado de presuntamente haber asesinado a su amigo Jorge “N” mientras convivían. Fue la mañana de este viernes cuando fue presentado ante un juez para legalizar su detención y fuera llevado a las instalaciones de El Penalito.



Video Hombre Asesina a su Amigo en Veracruz; Oculta los Restos en Refrigerador | N+

De acuerdo con el informe brindado por las autoridades, los hechos se registraron el pasado viernes 28 de noviembre cuando ambos sujetos se encontraban conviviendo en una casa del fraccionamiento Hacienda Sotavento y, presuntamente, por una riña, Raymundo "N" terminó quitándole la vida a Jorge "N".

Después de cometer el acto, el hoy señalado huyó del lugar, y una vez que se reportó el hecho, las autoridades acudieron al lugar, solo para darse cuenta de que el cuerpo había sido desmembrado, envuelto en bolsas negras y guardado en el refrigerador de la casa.

Historias Recomendadas:

FPF