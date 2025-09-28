Detienen Banda Dedicada al Presunto Robo de Motocicletas y Asaltos en Soconusco, Veracruz

En Soconusco, al sur de Veracruz se informó acerca del desmantelamiento de una presunta banda dedicada al robo de motocicletas, en una acción coordinada entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública la Policía Municipal y corporaciones federales.

De acuerdo con lo informado por las autoridades derivado de labores de inteligencia por parte de los agentes policíacos se identificó y ubicó a los integrantes de la banda en tres distintos domicilios del Fraccionamiento Santa Cruz, lugar donde fueron aseguradas unidades con reporte de robo durante el operativo de cateo.

Los agentes policiales aseguraron un vehículo con placas del estado de Michoacán que estaría relacionado en distintos atracos a tiendas de conveniencia y en más de 10 robos la motocicletas. Los detenidos fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) donde se inició la carpeta de investigación a fin de determinar su situación jurídica.

Noticia relacionada: Detienen a Tres Menores con Droga en Tijuana; Presuntamente la Distribuirían en su Escuela

Detienen en flagrancia a mujer durante cateo en la región centro de Veracruz

Durante este fin de semana la Fiscalía Regional Córdoba, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal, dieron a conocer el saldo sobre la acciones que llevaron a cabo en un cateo autorizado por un juez en la colonia San Pablo, de Fortín.

En dicho operativo se informó la detención en flagrancia a Xóchitl Guadalupe “N” y el aseguramiento de una sustancia granulada color blanco con características similares a las de la droga denominada cristal, un casco de motocicleta, una memoria USB, una réplica de arma de fuego, dinero en efectivo, hierba verde seca color verde con características similares a las de la marihuana, diversos teléfonos celulares, hojas de papel con diversas anotaciones y una pipa.

Conforme a los procesos correspondientes de derechos humanos y el debido proceso, la mujer detenida fue presentada ante el fiscal correspondiente de la Fiscalía Regional Córdoba, quien será el encargado de definir su situación jurídica.

Video Habitantes de Poza Rica se Sienten Inseguros por los Hechos Violentos Registrados Recientemente | N+

Historias Recomendadas:

Con información de Mónica Ricardez y Carlos Da Silva | N+

FPF