Detienen Enfermero por el Presunto Homicidio de su Compañero Camillero de Hospital de Veracruz

Carlos Da Silva | N+

Edgar Alberto "N", enfermero del hospital general Córdoba-Yanga fue detenido por el presunto homicidio del camillero Fernando P.

Detienen Enfermero por Homicidio de Camillero de Hospital General Córdoba Yanga

Edgar Alberto "N" fue detenido por el delito de homicidio doloso calificado en Veracruz. Foto: X @virales_mex

Elementos de la Policía Ministerial de investigación, adscritos a la delegación regional zona centro Córdoba, detuvieron a Edgar Alberto "N" de 34 años, enfermero del hospital general Córdoba-Yanga, por el delito de homicidio doloso calificado en Veracruz.

De acuerdo a la información, la detención registrada el pasado lunes 15 de diciembre, fue por el delito de homicidio doloso calificado, en agravio del camillero Fernando Antonio Prieto Hernández, y lesiones dolosas a su acompañante identificado como Diego "N" de 28 años.

Estos hechos ocurrieron el pasado primero de abril, sobre la carretera estatal Amatlán - Paraje Nuevo, a la altura del puente de Río Seco, en el municipio de Amatlán de los Reyes, cuando viajaban en una motocicleta y fueron atacados a disparos de arma de fuego.

Será un juez quien determine su situación jurídica en las próximas horas, en el proceso penal 329/2025.

Detienen a hombre por presuntamente asesinar a taxista

Un hombre identificado como Quirino N, alias “El Quirino” fue detenido en Xalapa, por elementos de la policía ministerial adscrita a la delegación regional zona centro Córdoba. Se le acusa del delito de homicidio doloso calificado en agravio de un taxista, hechos que ocurrieron en Amatlán de los Reyes y constan en el proceso penal 161/2025.

De acuerdo a la carpeta de investigación, el ahora detenido solicitó servicio del taxi número 409 en Córdoba, hacia la unidad habitacional Erasmo Castellanos de Peñuela perteneciente a Amatlán, donde presuntamente asaltó y asesinó con un arma de fuego al conductor del taxi, hechos que sucedieron la noche del 15 de febrero del 2025.  

Fue hallado malherido y de inmediato trasladado al hospital general Córdoba - Yanga donde falleció durante la mañana del 16 de febrero. El agresor escapó y se fue a radicar a Xalapa donde este lunes por la mañana fue detenido y trasladado a la fiscalía de Córdoba y después de rendir su declaración fue ingresado al penal de Amatlán.  

