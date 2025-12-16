Detienen Enfermero por el Presunto Homicidio de su Compañero Camillero de Hospital de Veracruz

Elementos de la Policía Ministerial de investigación, adscritos a la delegación regional zona centro Córdoba, detuvieron a Edgar Alberto "N" de 34 años, enfermero del hospital general Córdoba-Yanga, por el delito de homicidio doloso calificado en Veracruz.

De acuerdo a la información, la detención registrada el pasado lunes 15 de diciembre, fue por el delito de homicidio doloso calificado, en agravio del camillero Fernando Antonio Prieto Hernández, y lesiones dolosas a su acompañante identificado como Diego "N" de 28 años.

Estos hechos ocurrieron el pasado primero de abril, sobre la carretera estatal Amatlán - Paraje Nuevo, a la altura del puente de Río Seco, en el municipio de Amatlán de los Reyes, cuando viajaban en una motocicleta y fueron atacados a disparos de arma de fuego.

Será un juez quien determine su situación jurídica en las próximas horas, en el proceso penal 329/2025.

Detienen a hombre por presuntamente asesinar a taxista

Un hombre identificado como Quirino N, alias “El Quirino” fue detenido en Xalapa, por elementos de la policía ministerial adscrita a la delegación regional zona centro Córdoba. Se le acusa del delito de homicidio doloso calificado en agravio de un taxista, hechos que ocurrieron en Amatlán de los Reyes y constan en el proceso penal 161/2025.

De acuerdo a la carpeta de investigación, el ahora detenido solicitó servicio del taxi número 409 en Córdoba, hacia la unidad habitacional Erasmo Castellanos de Peñuela perteneciente a Amatlán, donde presuntamente asaltó y asesinó con un arma de fuego al conductor del taxi, hechos que sucedieron la noche del 15 de febrero del 2025.

Fue hallado malherido y de inmediato trasladado al hospital general Córdoba - Yanga donde falleció durante la mañana del 16 de febrero. El agresor escapó y se fue a radicar a Xalapa donde este lunes por la mañana fue detenido y trasladado a la fiscalía de Córdoba y después de rendir su declaración fue ingresado al penal de Amatlán.

