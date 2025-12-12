Detenido por Presuntamente Asesinar a su Amigo y Ocultar sus Restos en Refrigerador en Veracruz

Durante la tarde del pasado jueves 12 de diciembre, un hombre identificado como Raymundo “N” fue detenido por elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) en el municipio de Veracruz.

El sujeto detenido es señalado de presuntamente haber asesinado a su amigo Jorge “N” mientras convivían. Fue la mañana de este viernes cuando fue presentado ante un juez para legalizar su detención y fuera llevado a las instalaciones de El Penalito.

De acuerdo con el informe brindado por las autoridades, los hechos se registraron el pasado viernes 28 de noviembre cuando ambos sujetos se encontraban conviviendo en una casa del fraccionamiento Hacienda Sotavento y, presuntamente, por una riña, Raymundo "N" terminó quitándole la vida a Jorge "N".

Después de cometer el acto, el hoy señalado huyó del lugar, y una vez que se reportó el hecho, las autoridades acudieron al lugar, solo para darse cuenta de que el cuerpo había sido desmembrado, envuelto en bolsas negras y guardado en el refrigerador de la casa.

La tarde de este viernes fue puesto a disposición del juez de control adscrito al juzgado de proceso y procedimiento penal oral del 517 distrito judicial de Veracruz, Raymundo “N”, quien fue aprehendido la tarde del pasado jueves 11 de diciembre por el presunto delito de homicidio culposo calificado contra Jorge "N", dentro del proceso penal 1328/2025.

Noticia relacionada: Suman Otro Cargo a Antonio “N”, Exdirigente del PRD Detenido en Veracruz; Ahora por Secuestro

Manuel "N", señalado de presuntamente asesinar a su madre, fue detenido y trasladado a "El Penalito"

Una fuerte movilización de elementos de la Fiscalía Regional de Veracruz se registró durante la mañana del pasado jueves 11 de diciembre en sus instalaciones ubicadas sobre la carretera Veracruz-Xalapa.

Como resultado del operativo montado por las autoridades, Manuel "N", de 34 años, quien es acusado de presuntamente asesinar a su madre Silvia Cruz el pasado lunes en el fraccionamiento Lomas de Río Medio 4, fue llevado ante un juez la mañana de este jueves para que se legalizara su detención.

Posteriormente, fue ingresado a las instalaciones del llamado “Penalito”, que se encuentra en la colonia Playa Linda, al norte del municipio porteño, donde permanecerá mientras se lleva a cabo su proceso legal.

Historias recomendadas:

Con información de Alfredo Arellano y Javier Maldonado | N+

LAVR