Día de la Virgen de Guadalupe Veracruz 2025: Cuándo Hay Misas, Horarios y Lista de Actividades

Debido a la celebración del 494 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe, se dio a conocer que se realizarán distintas actividades que darán inicio desde el 11 de diciembre con serenata y durante el 12 seguirán con la bendición de inditos.

En la tradicional iglesia “La Lupita”, los horarios de misas están programados de la siguiente manera:

Jueves 11 de diciembre

7:00 de la noche, misa con el obispo Carlos Briseño Arch.

11:00 de la noche, Serenata a la Virgen de Guadalupe.

Viernes 12 de diciembre

Primera misa y bendición de niños a las 7:30 de la mañana.

Segunda misa a partir de las 11:00 de la mañana.

Tercera misa da inicio a las 12:00 del día.

Las misas de la tarde serán a la 1:00 PM, 6:00 PM y 7:00 PM.

Mientras que la misa de la noche será a partir de las 8:30.

Se informó que en la Catedral de Veracruz “Nuestra Señora de la Asunción” también se realizará la eucaristía la noche del jueves 11 de diciembre a las 7:00 de la noche y a las 11:00 PM, las mañanitas. Las misas en honor a la Virgen de Guadalupe darán inicio desde las 8:00 de la mañana, posteriormente a las 12:00 del día y finalmente una a las 7:00 de la tarde.

En la catedral, la bendición a los niños y niñas que se presentan a la Virgen de Guadalupe se llevará a cabo durante las eucaristías y cada media hora durante el transcurso del día 12 de diciembre.

Noticia relacionada: Realizan Festejos de la Gran Vela Muxhe en el Sur de Veracruz

Grupo de peregrinos es impactado por un auto en Xalapa, Veracruz

Durante la noche del pasado domingo 7 de diciembre, se registró un accidente vehicular en el bulevar Xalapa-Banderilla, donde las víctimas fueron peregrinos. Los afectados iban con dirección a la localidad de Malpaís.

Los hechos ocurrieron en la colonia 21 de Marzo, donde se encontraba por salir una peregrinación por parte de sonideros de Xalapa, Veracruz, quienes esperaban que el contingente estuviera listo sobre su unidad, arriba de la batea de una camioneta. En ese momento, un vehículo particular perdió el control y terminó impactándolos.

video: Automovilista Embiste a Sonideros en Xalapa; Preparaban Peregrinación a la Virgen

Ambulancias de diversas corporaciones llegaron al sitio y atendieron a por lo menos 10 peregrinos, quienes resultaron con lesiones luego de recibir el impacto cuando se encontraban sobre la batea de dicha camioneta.

Se dio a conocer que algunos de los peregrinos lesionados fueron trasladados al hospital de alta especialidad de la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde se reportó que su estado de salud no era de gravedad. Sin embargo, se ingresaron para poder descartar alguna situación que pusiera en riesgo su salud.

Historias recomendadas:

Con información de Abigail Montoya y Denisse López | N+

LAVR