Abuelita Denuncia Cobro Excesivo en Recibo de Luz; le Llegó de Más de $15,000

Del periodo octubre a diciembre del 2023 el recibo de luz a doña Eulalia le llegó de 15 mil 418, cuando anteriormente pagaba tres mil 974 pesos, motivo por el cual está pidiendo a la Comisión Federa de Electricidad en Coatzacoalcos un ajuste a su tarifa, sin que hasta el momento tenga una solución.

Ahorita que 15 mil pesos, si no tengo un taller de soldadura para que yo pague eso, o un negocio para que yo pague esa cantidad. He venido casi toda la semana aquí a la comisión y no me han resuelto nada.