Por Secuestro Agravado Detienen y Vinculan a Proceso a Dos Personas en el Sur de Veracruz

Dos presuntos secuestradores que operaban en el municipio de Nanchital, en el sur de Veracruz. Se informó que fueron detenidos por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), con sede en Coatzacoalcos al contar con orden de aprehensión por hechos ocurridos en la zona industrial en el año 2024.

Los agentes ministeriales adscritos a la UECS cumplimentaron el mandamiento judicial en acciones distintas; Yuri Diana “N” fue detenida en el municipio de Cosoleacaque, mientras que Julio César "N" fue aprehendido en las inmediaciones del Centro de Readaptación Social (CERESO) Regional Duport Ostión ubicado en el municipio de Coatzacoalcos.

Video Falsa Privación de la Libertad Moviliza a Unidades de Emergencia en Xalapa | N+

Los ahora detenidos son investigados por presuntamente encontrarse vinculados en el secuestro de un trabajador de la industria petroquímica en el municipio de Nanchital, En aquel momento se reportó el hecho de violencia ocurrido en el mes de agosto de 2024, donde la víctima fue privada de la libertad al salir de su centro laboral, para posteriormente llevarlo a un inmueble mantenerlo cautivo y realizar llamadas a sus familiares para exigir la cantidad de 1 millón de pesos.

Noticia relacionado: Mujer Finge Secuestro de sus Hijos por Problemas Económicos

Dictan prisión preventiva oficiosa a Yuri Diana "N" y Julio César "N" por secuestro agravado

Se dio a conocer que fue durante un descuido de sus captores, el trabajador de la industria petroquímica logró escapar del inmueble donde lo mantenían contra su voluntad, poniéndose a salvo. Una vez realizada la detención, Yuri Diana "N" y Julio César "N", fueron puestos a disposición del Juzgado de Proceso Penal Oral de Coatzacoalcos.

Vinculada a proceso como presunta responsable del delito de secuestro agravado pic.twitter.com/d4Sy5pgBoz — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) November 8, 2025

Se informó que después de agotarse el término constitucional de 144 horas, los detenidos investigados por una privación de un hombre en el sur de Veracruz, fueron vinculados a proceso penal, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, quedando recluidos en el penal Duport Ostión.

Historias Recomendadas:

FPF