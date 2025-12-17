Hallan Cuerpo de Taxista con Huellas de Violencia en Veracruz; Estaba Reportado Desaparecido

A escasos metros de la carretera Transístmica, con visibles huellas de violencia e impactos de bala, fue localizado el cuerpo de un taxista que había sido privado de la libertad desde el pasado lunes. Fue encontrado sobre un camino de terracería de Soconusco, al sur de Veracruz.

El taxista había sido privado de la libertad desde el pasado lunes, en el municipio de Acayucan, al sur del estado. Vecinos realizaron el reporte a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes acordonaron el área al confirmar que se trataba de un homicidio.

Video: Mujer de Xalapa, Veracruz Denuncia Presunto Caso de Extorsión a su Negocio

La víctima fue identificada como Guadalupe Estanislao Cruz, taxista originario de Sayula de Alemán, pero con domicilio en Acayucan, ambos municipios del sur del estado. De acuerdo con el reporte de las autoridades, Guadalupe Estanislao fue privado de su libertad en su domicilio ubicado en la colonia Gutiérrez Barrios de Acayucan.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), y Peritos Criminalistas realizaron las diligencias de ley y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO). De este hecho de violencia no se reportan personas detenidas ni fue revelado el móvil del ataque.

Noticia relacionada: Realizan Operativo en CERESO de Coatzacoalcos; Esto Fue lo que Encontraron

Otro taxista es encontrado muerto al sur de Veracruz

El pasado miércoles 10 de diciembre, en San Juan Evangelista municipio al sur de Veracruz, el taxista identificado como Alex Ulises Tadeo López, fue localizado muerto y con huellas de violencia en un predio de la comunidad de La Arena.

De acuerdo a los hechos, el taxista fue reportado como desaparecido en el municipio de Sayula de Alemán, desde el pasado 29 de noviembre y su familia había pedido apoyo para su localización. Él manejaba su vehículo de taxi con número 68, cuando fue interceptado por sujetos desconocidos que se lo llevaron a la fuerza con rumbo desconocido.

Historias recomendadas:

LLZH