Piden Apoyo para Localizar a Miguel Ángel, Biólogo y Fotógrafo Desaparecido en Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 31 de diciembre, la comunidad de fotógrafos dio a conocer a través de sus redes sociales el reporte de un fotógrafo desaparecido. Se trata de un biólogo aficionado a la fotografía identificado como Miguel Ángel de la Torre Loranca. La comunidad pidió la colaboración para lograr dar con su paradero.

Se dio a conocer que Miguel Ángel se dedica a la fotografía de reptiles, que también es un activo defensor de la naturaleza, así como un promotor de ecoturismo del municipio de Zongolica y, debido a ese suceso, han sido diversas las reacciones que se han tenido a través de redes sociales después de que fuera reportada su desaparición, por lo que la familia de ambientalistas está devastada este fin de año, así como sus amigos y familiares.

¿Cuándo desapareció el fotógrafo Miguel Ángel de la Torre Loranca?

De acuerdo con lo informado, del reconocido biólogo de Zongolica, Miguel Torres, ya ha sido reportada públicamente su desaparición y presunta privación ilegal de la libertad y, según la información recabada, los hechos se suscitaron desde el pasado 21 de noviembre del 2025. Esta mañana, sus familiares y amigos hicieron un llamado a las autoridades municipales y estatales, de las cuales piden la intervención para que el fotógrafo Miguel Ángel de la Torre Loranca sea localizado con vida a la brevedad. Bajo la consigna "Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos", mensaje que se ha replicado en distintas redes sociales, esperan que el fotógrafo sea encontrado.

Amigos y familiares piden la colaboración para dar con su paradero y manifiestan que si alguien tiene alguna información que pueda dar con el paradero de Miguel Torres, es importante que se dé a conocer para que pueda ser localizado lo antes posible.

