Fiscalía Confirma Detención de Manuel “N”, Acusado de Presuntamente Matar a su Madre en Veracruz

Durante la mañana de jueves 11 de diciembre, se registró una fuerte movilización de elementos de la Fiscalía Regional de Veracruz, en sus instalaciones ubicadas sobre la carretera Veracruz-Xalapa.

El operativo montado por las autoridades Manuel Antonio ¨N¨ de 34 años, quien es acusado de haber presuntamente asesinar a su madre Silvia Cruz el pasado lunes en su casa del fraccionamiento Lomas de Río Medio 4 al norte de la ciudad de Veracruz, fue llevado ante un juez la mañana de este jueves para que se legalizara su detención.

Minutos después de las 7 de la mañana policías ministeriales salieron con él señalado para subirlo a una de sus unidades, y trasladarlo a los juzgados ubicados en la Avenida Jiménez Sur para que un juez legalizara que había sido detenido en una primera audiencia.

Posteriormente fue ingresado a las instalaciones del llamado “Penalito” que se encuentra en la colonia Playa Linda al norte del municipio porteño, donde permanecerá durante su proceso legal.

En su momento trascendió que presuntamente por estar bajo los efectos de alguna sustancia, el ahora detenido decidió quitarle la vida a su madre; de hecho, es el momento en que dice desconocer haber cometido este delito. El siguiente paso en el proceso es esperar una segunda audiencia ente el juez para saber si se le dicta una prisión preventiva y de ahí mantener la investigación pertinente.

Así ocurrió el asesinato de la Señora Silvia Cruz Presuntamente a manos de su hijo

La tarde del pasado lunes 8 de diciembre se movilizaron cuerpos de emergencias hasta el fraccionamiento Lomas de Río Medio 4, el cual se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Veracruz. Esto debido a un hecho violento en el que se reportaba que una mujer habría perdido la vida.

Vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades llamando al número de emergencia 911 y minutos después, al lugar de los hechos, arribaron oficiales de la Policía Estatal y personal de la Policía Ministerial para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO). En aquel momento los primeros reportes indicaron que el hijo de la mujer, era el presunto agresor y que le habría causado la muerte con un arma blanca.

Familiares y amigos dieron el último adiós a la Señora Silvia Cruz asesinada en Veracruz

Por tarde del pasado miércoles 10 de diciembre, en medio de lágrimas familiares y amigos dieron el último adiós a la señora Silvia Cruz, madre de dos hijos, quien fue asesinada la tarde del pasado lunes 8 de diciembre, presuntamente por uno de ellos en su domicilio ubicado en Lomas de Río Medio 4.

El cortejo fúnebre arribó hasta el Panteón Jardín. Ahí amigos y familiares recordaron a Silvia con aprecio, como es el caso de Guillermo Larios, cuñado de la víctima, quien indica que era una mujer dedicada y trabajadora.

Era muy agradable, era una mujer muy sencilla, muy trabajadora, muy dedicada a sus compromisos, y eso es lo que tenemos de ella

La señora Silvia fue despedida por quienes le apreciaron en vida por su forma de ser, pero siempre recordarán el dolor de la tragedia que les cambió la vida.

Esto que hizo es nefasto, es inaudito.

Manuel "N", hijo de la víctima, fue detenido un par de horas después, tras ser señalado como el presunto responsable de dicho asesinato perpetrado en el fraccionamiento Lomas de Río Medio 4, al norte de la ciudad de Veracruz.

