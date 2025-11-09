Frío en Veracruz 2025: Reportan Casos de Hipotermia y de Intoxicación por Monóxido de Carbono

Según datos proporcionados por la Secretaría de Salud Federal, en el estado de Veracruz durante lo que va de este 2025 se han contabilizado 14 casos de hipotermia (8 en hombres y 6 en mujeres) y 10 de intoxicación por monóxido de carbono (4 en hombres y 6 en mujeres), los cuales se relacionan con las bajas temperaturas que se han presentado en diferentes puntos de la entidad veracruzana.

Se estima que estos casos se deben, principalmente, a las reacciones del organismo al estar expuestas a temperaturas bajas o por la inhalación de monóxido de carbono durante horarios prolongados, sobre todo dentro de hogares que buscan hacer frente a las bajas temperaturas con uso de anafres.

Estos casos se presentan con mayor regularidad en menores de edad y adultos mayores, población que se debe considerar de alto riesgo durante la temporada invernal. Actualmente, la Secretaría de Protección Civil mantiene activa la Alerta Gris ante la presencia del Frente Frío número 13, el cual ingresará por el Golfo de México.

Activan albergues temporales por bajas temperaturas en Xalapa

En la ciudad de Xalapa durante esta temporada invernal el termómetro ha descendido alcanzando hasta los 7 grados centígrados, la cual ha sido catalogada como la medición de temperatura más baja de la cual se tenga registró durante la temporada en este 2025.

Algunas personas tienen la posibilidad de dormir bajo el cobijo al inteiror de sus hogares, por el otro lado hay personas que viven en situación de calle a lo largo de la ciudad y que se encuentran siendo ellos los más vulnerables ante estas bajas temperaturas.

Las autoridades en materia de Protección Civil señalan que las personas sin hogar que viven en las calles de la ciudad de Xalapa se niegan a recibir la atención y el traslado a los refugios temporales.

