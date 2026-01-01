Fuego Causado por Quema de Pirotecnia en Año Nuevo Consume Cuatro Casas en Veracruz

Durante las primeras horas de este jueves 1 de enero, en calles de la colonia El Fénix de la ciudad de Veracruz, se registró un fuerte incendio en cuatro viviendas, se informó que le origen de este siniestro fue la quema de pirotecnia como parte de los festejos del año nuevo 2026.

Este siniestro fue atendido por los elementos de Protección Civil (PC) e integrantes del cuerpo de Bomberos quienes se trasladaron hasta el punto reportado para combatir, controlar y sofocar este incidente que redujo a cenizas a cuatro viviendas.

Se dio a conocer que por estos hechos no se reportaron personas lesionadas, sin embargo, sí pérdidas materiales cuantiosas en estas cuatro viviendas las cuales fueron consumidas en su totalidad por las llamas. En este caso también se dijo que el origen fue la munipulación y quema de pirotecnia, según lo reportado las autoridades municipales.

Por estos hechos se ha exhortado a la población a no usar este tipo de artefactos explosivos, porque deriva de la quema de ellos se pueden desencadenar este tipo de siniestros, como los ocurridos durante las primeras horas de este jueves en la colonia El Fénix, en la zona poniente de la ciudad y puerto de Veracruz.

Incendio en lote de autos en Veracruz consume varias unidades

Se registró la mañana del pasado martes 23 de diciembre un incendio al interior de un lote de autos ubicado sobre la avenida Miguel Alemán, justo frente al acceso a las instalaciones del Mercado Malibrán en la ciudad de Veracruz.

Hasta el punto del incendio reportado se trasladaron elementos del cuerpo de Bomberos Municipales quienes arribaron al lugar para sofocar el fuego que ya había alcanzado tres autos que se encontraban a la venta en el establecimiento comercial.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el siniestro que generó daños materiales cuantiosos en las unidades alcanzadas por las llamas. Al sitio también arribó personal de la Policía Estatal quienes se encargaron de realizar el acordonamiento correspondiente de la zona e tanto se realizaban las tareas de control y sofocamiento. La vialidad se vio afectada por más de una hora.

