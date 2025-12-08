Ganadero es Asesinado por Sujetos Armados en Rancho de San Juan Evangelista, Veracruz

Durante la tarde de este lunes 8 de diciembre, se registró un hecho de violencia en la comunidad Benito Juárez de San Juan Evangelista, localizada en la zona sur del estado de Veracruz, donde asesinaron a un hombre. Se dio a conocer que se dedicaba a la compra de ganado.

Los hechos violentos se registraron en el corral de un rancho, presuntamente propiedad de un comprador de ganado originario de la comunidad Nuevo Morelos de Jesús Carranza. Tras el ataque, la víctima fue identificada como Romel "N", quien se encargaba de verificar el estado de las reses que adquiriría; sin embargo, fue sorprendido por sujetos armados, quienes le quitaron la vida.

Video: Hombre de la Tercera Edad Muere Mientras Realizaba Compras en Coatzacoalcos

Al lugar acudieron elementos de seguridad pública, quienes se encargaron de acordonar la zona y, posteriormente, realizaron los operativos correspondientes para dar con el paradero de los presuntos responsables, sin que hasta el momento se tenga reporte de alguna detención en relación con los hechos.

Noticia relacionada: Hombre es Asesinado al Interior de su Vivienda en Las Choapas, al Sur de Veracruz

Sentencian a Jonathan Alexander “N” por la desaparición de un empresario ganadero en Veracruz

Luego de realizar las investigaciones correspondientes, fue sentenciado a más de 28 años y un mes de prisión Jonathan Alexander "N", señalado como presunto responsable de la desaparición de un empresario ganadero ocurrido en 2023 en el ejido Cinco de Mayo, en la zona rural de Coatzacoalcos.

La condena contra Jonathan Alexander “N” fue obtenida por la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, al acreditarse su responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares, en perjuicio de la víctima identificada como E.B.H.

El organismo detalló que este hecho ocurrió el 27 de agosto de 2023, cuando el empresario acudió al ejido Cinco de Mayo para cerrar una operación de compra-venta de ganado.

El juez determinó también la suspensión de los derechos civiles y políticos del presunto responsable, dentro del proceso J-105/2025. Jonathan Alexander “N” fue ingresado al Centro de Reinserción Social (CERESO) Duport Ostión, donde permanecerá para cumplir la sentencia impuesta por el juez.

Historias recomendadas: