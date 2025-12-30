Grúa Cae Sobre Restaurante Debido a las Fuertes Rachas de Viento en Boca del Río, Veracruz

Durante la noche de este martes 30 de diciembre, se registró un accidente sobre el Bulevar Manuel Ávila Camacho en esquina con la calle Tortuga, en el fraccionamiento Costa de Oro, perteneciente al municipio de Boca del Río. En el hecho, una grúa para la construcción se habría visto involucrada.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, dicha grúa de construcción cayó sobre un restaurante localizado en las vialidades anteriormente mencionadas, pertenecientes al municipio de Boca del Río, Veracruz.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de Bomberos Conurbados, así como personal de Protección Civil Municipal, quienes se encuentran atendiendo la situación y valorando qué es lo que se tiene que hacer para comenzar con los trabajos de retiro de la grúa, la cual causó daños considerables a la fachada del restaurante.

El levantamiento de esta grúa mantiene cerrada la calle Tortugas, así como la siguiente vialidad, en tanto se realiza el retiro de la pesada estructura metálica, así como la valoración de los daños que sufrió el inmueble tras dicho incidente.

Vecinos del lugar ya habían reportado la posible caída de la grúa horas antes

Personas cercanas al lugar donde se registró el accidente indican que desde muy temprano reportaron los movimientos extraños y agresivos que hacía la estructura, esto debido a las fuertes rachas de viento que prevalecen en la zona.

Sin embargo, no hubo respuesta y la estructura finalmente colapsó, dañando al menos dos unidades, así como la estructura del restaurante ubicado a unos cuantos metros del lugar. En el sitio continúan las acciones en espera del retiro de la grúa, lo que mantiene cerrada la calle Tugas; también se reporta que en el bulevar hay un carril disminuido, por lo que se recomienda tomar precauciones y buscar rutas alternas.

Hasta este momento, no hay reporte de personas que hayan resultado lesionadas tras este hecho que dejó daños de consideración en al menos dos unidades y un restaurante en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

