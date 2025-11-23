Hallan Mujer Muerta con Signos de Violencia Abandonada Debajo de un Puente en Veracruz

Durante la tarde del pasado sábado 22 de noviembre en la zona rural entre Jesús Carranza e Hidalgotitlán en la zona sur de Veracruz, campesinos en su paso descubrieron el cuerpo sin vida de una mujer, el cual fue ubicado bajo el puente El Chiflón, un punto aislado y rodeado de maleza que conecta a ambos municipios de la zona sur de la entidad veracruzana.

Derivado del hallazgo se generó el reporte correspondiente para dar aviso a las autoridades de Seguridad Pública y Ministerial, quienes se trasladaron hasta el punto del hallazgo para tomar conocimiento y proceder a la confirmación de que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Se informó que la mujer presentaba heridas presuntamente provocadas con arma blanca. En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes de este tipo de hechos violentos, y se recabaron indicios por parte de los elementos policíacos para esclarecer lo acontecido con la mujer que perdió la vida. Hasta el momento la víctima permanece en calidad de desconocida.

La zona donde fue encontrada se ubica entre las comunidades de El Zapotal, perteneciente a Jesús Carranza, y El Progreso, en el municipio de Hidalgotitlán. Elementos de la Fiscalía Regional realizaron las diligencias y el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Hombre es localizado muerto en Motel de Veracruz

En Acayucan, al sur de Veracruz un joven de aproximadamente 30 años fue presuntamente asesinado. Ocurrió el pasado miércoles 19 de noviembre al interior de un cuarto de un hotel de paso.

Los hechos se registraron en un motel que se encuentra ubicado a un costado de la carretera Transistmica, entre los municipios de Acayucan y Oluta. Según los primeros reportes indicaron que los empleados del establecimiento solicitaron la presencia de cuerpos de auxilio, esto tras localizar al hombre con una herida al interior de la habitación número 7 del auto hotel.

Como primeros respondientes acudieron al lugar de los hechos elementos de Protección Civil de Oluta y de Acayucan con la intención de preservar con vida al hombre reportado como lesionado, pero solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

