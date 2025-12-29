Hallan Cuerpo de Hombre Sin Vida en Complejo de Departamentos de Boca del Río, Veracruz

Durante la madrugada de este lunes 29 diciembre, se registró una intensa movilización por parte de elementos policiacos debido a que se reportó que fue encontrado sin vida un hombre, el cual habría sido identificado como Fernando, de aproximadamente 40 años, en un complejo de departamentos en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

Instantes más tarde, elementos de seguridad arribaron hasta el lugar donde fue reportado el hallazgo del hombre sin vida. Los hechos se registraron sobre la esquina de las calles 12 y Reyes Heroles, en el fraccionamiento Costa Verde del municipio de Boca del Río, donde fue confirmado el deceso del hombre que presentaba presuntos impactos de arma de fuego.

Fueron los elementos de seguridad quienes se encargaron de acordonar la zona mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes por el hallazgo registrado en el fraccionamiento Costa Verde, localizado en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

Pareja es asesinada en ataque armado durante partido de futbol

La tarde de este lunes 29 de diciembre, en el municipio de Tuxpan, Veracruz, se reportó que al menos dos personas fueron ejecutadas durante un partido de futbol realizado en el campo Bicentenario, ubicado en la colonia Azteca del municipio cituado al norte del estado de Veracruz.

Se dio a conocer que el ataque ocurrió alrededor de las 03:30 del día, cuando sujetos presuntamente armados irrumpieron en los terrenos del parque donde se llevaba a cabo el encuentro deportivo de la temporada invernal.

Derivado de estos hechos, dos personas perdieron la vida al ser alcanzadas por las balas. Las víctimas habrían sido identificadas como Alex Galindo, jugador del equipo de “Tenechaco”, así como su pareja sentimental. Al lugar llegaron elementos municipales, estatales y federales, quienes se encargaron de resguardar la zona y llevar a cabo las diligencias de ley.

