Hombre es Atropellado en la Avenida Miguel Alemán; El Presunto Responsable Huyó del Lugar

La noche de este jueves 25 de septiembre, se registró un accidente sobre la avenida Miguel Alemán, cerca del distribuidor vial Cabeza Olmeca de la Ciudad de Veracruz. Una persona del sexo masculino, quien se presume que podría tener entre 35 o 40 años, fue atropellado por un vehículo cuando intentaba cruzar esta vialidad.

De acuerdo con la información de los testigos, una de las versiones que circulan sobre este hecho es que presuntamente la persona habría intentado cruzar la vialidad y al bajar del camellón fue impactado por un vehículo que circulaba en ese sentido, por lo cual, el hombre habría quedado tendido en el pavimento. Se dio a conocer que el presunto responsable de este accidente huyó del lugar para evadir responsabilidades.

Se reporta caos vial tras este accidente registrado en la avenida Miguel Alemán

Familiares del hombre que sufrió el accidente, llegaron al lugar de los hechos y quedaron a la espera de que llegaran los cuerpos de paramédicos para que el hombre sea trasladado a un hospital, ya que se dio a conocer que por instantes el hombre dejaba de responder, como si perdiera el conocimiento y momentos después vuelve a reaccionar.

Mientras se espera la llegada de los cuerpos de emergencia, elementos de la policía auxiliar brindaron la atención ante este suceso, resguardando la zona para evitar un accidente mayor. Cabe destacar que debido al hecho, uno de los carriles que van de sur a norte se encuentran comprometidos, pues es en el que la víctima quedó lastimada.

Se desconoce la identidad de la persona que fue impactada, así como el color y modelo de la unidad del presunto responsable de este accidente, quien se presume, se dio a la fuga.

