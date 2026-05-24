Hombre es Hallado Muerto Dentro de su Vivienda tras Discusión con su Pareja en Nogales, Veracruz

Durante este domingo 24 de mayo, se registró una movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas en el municipio de Nogales, Veracruz luego del hallazgo de un hombre sin vida al interior de su domicilio.

El hecho ocurrió durante la mañana, en la localidad de Ojo Zarco, perteneciente al municipio de Nogales, donde un hombre fue localizado sin signos vitales dentro de una vivienda. De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente el masculino habría sostenido una discusión con su pareja sentimental horas antes de ser encontrado, paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Video: Detuvieron a Presunto Secuestrador de Maestra en Álamo, Veracruz

Hombre es hallado muerto en Río Blanco

Horas más tarde, en el municipio de Río Blanco, un masculino de aproximadamente 40 años de edad fue encontrado sin vida al interior de su domicilio ubicado sobre la calle Hacienda Cuautlapan, en la colonia Agraria.

De acuerdo con la información preliminar, familiares arribaron a la vivienda y encontraron al hombre inconsciente, por lo que solicitaron el apoyo de los números de emergencia 911 y paramédicos de Protección Civil municipal confirmaron el deceso.

En ambos casos, las autoridades ministeriales mantienen abiertas las carpetas de investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar oficialmente las causas de los fallecimientos.

Noticia relacionada: Detienen a Mateo "N" por Presunto Homicidio de Ocho Personas en Tuxpan, Veracruz

Matan a taxista en Cuitláhuac

Un taxista fue asesinado en el municipio de Cuitláhuac la tarde del viernes. Los hechos ocurrió en la esquina de la calle 10 y avenida 8, cuando Alexander "N", quien conducía el taxi número económico 193, fuera atacado a disparos por un grupo de sujetos desconocidos.

Elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública desplegaron un operativo en la zona. La fiscalía realizó el levantamiento de indicios y se realizan las investigaciones correspondientes.

Historias recomendadas: