Hombre es Localizado Sin Vida en Jardinera de un Parque Recreativo de Veracruz

Personas que caminaban por la zona del parque Zaragoza en la ciudad de Veracruz durante las primeras horas de la mañana de este lunes 15 de diciembre, se percataron que un hombre se encontraba inmóvil en una de las jardineras, y realizaron el reporte al número de emergencias 911, y al llegar paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con lo informado en su momento, no presentaba ningún golpe en las distintas partes de su cuerpo, por lo que pudo haber sido un mal patológico lo que llevó perder la vida.

Se informó que la persona fallecida fue identificada como José Luis Orozco de 43 años, presuntamente se encontraba en situación de calle. Policías Estatales y Navales acordonaron la zona sobre la calle Ignacio de la Llave para delimitar el área donde se realizaban las indagatorias pertinentes.

Más tarde, periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de cuerpo para que fuera trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Boca del Río.

Otra persona que murió en vía pública este lunes en Veracruz

Sobre la Av. La Fragua casi esquina Tuero Molina de la colonia Centro en Veracruz, un joven aún no identificado murió la mañana de este lunes sobre la banqueta donde llevaba ya dos días. Según testigos, señalan que la persona era un hombre de entre los 25 y 30 años, de quien aseguran nunca lo habían visto por esa zona, y tenía poco de haber llegado en un estado de salud muy deteriorado.

Ayer justamente ahí, que de hecho fue una bronca nosotros entrar con los camiones para acá, sí, y ya se veía bastante delicado como que estaba agonizando. Hacía no sé, como ataques algo así, como que le costaba respirar algo así, temblaba.

Así estuvo desde este domingo por la tarde, y nunca fue atendido por algún paramédico. Habitantes de la zona señalan haber realizado el reporte a la línea de emergencias 911, y que no asistió autoridad algunas ni personal de auxilio para ayudar a la persona para salvarle la vida.

Más tarde atendieron el llamado elementos de Policías Estatales y Navales quienes acudieron para tomar conocimiento pero detectaron que ya no contaba con signos vitales y procedieron a acordonar la zona. Posteriormente elementos de periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

