Hombre Muere por Descarga Eléctrica en Veracruz; Presuntamente Robaba los Cables de Luz

La noche de este viernes 26 de diciembre, se lleva a cabo la movilización de cuerpos de emergencias y elementos policiacos debido a que se informó acerca de la muerte de una persona que presuntamente fue víctima de una descarga eléctrica en El Tejar, perteneciente al municipio de Medellín de Bravo.

Los hechos se registraron en la colonia conocida como Los Bosques, la cual es perteneciente a la zona del Tejar, del municipio de Medellín de Bravo. A decir de testigos, el sujeto habría estado realizando la sustracción ilícita de cables de energía eléctrica y, al manipularlos sin la debida precaución, recibió la descarga que le habría quitado la vida.

Video: Derrame de Combustible en Plaza Comercial de Veracruz, Moviliza Cuerpos de Emergencia

En el lugar de los hechos se vio una fuerte movilización por parte de elementos de policía, así como paramédicos. Vecinos del lugar comentan que a raíz de este hecho, varias casas se quedaron sin energía eléctrica, misma situación que ocurrió con las luminarias del servicio público.

En el lugar se espera el arribo de las autoridades correspondientes, que serán las encargadas de realizar las diligencias necesarias por estos hechos y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la persona que perdió la vida tras recibir la descarga eléctrica en la colonia Los Bosques, la cual se encuentra en la zona del Tejar, perteneciente al municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.

Noticia relacionada: Madre e Hijos Mueren Intoxicados en Puebla; Eran Originaros de Coatzacoalcos, Veracruz

Cables expuestos preocupan a habitantes al norte de la ciudad de Veracruz

Habitantes del fraccionamiento Lomas de Río Medio I, localizado al norte de la ciudad de Veracruz, expresan su preocupación por la presencia de cables de energía eléctrica expuestos en la vía pública. Dichos cables salen de un transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Así mismo, indican que los cables que cuelgan de los postes son jalados por unidades de gran altura que circulan por la zona. Algunos de estos cables son de alta tensión, lo que representa un grave peligro para las personas que transitan por la zona. La situación se vuelve más peligrosa cuando se registran lluvias, pues aumenta el riesgo de descargas eléctricas.

Los residentes del lugar piden a las autoridades que se realicen los trabajos correspondientes para evitar que se registre algún incidente en dicha zona.

Historias recomendadas:

LAVR