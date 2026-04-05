Asesinan a Tiros a Francisco “N” Comerciante del Norte de Veracruz; Autoridades Investigan

Durante este fin de semana un hecho violento alertó a los habitantes de Poza Rica, luego de que en un ataque armado fuera ejecutado a tiros un comerciante de pollos en la zona centro de la ciudad. La víctima de este ataque fue identificada como Francisco Javier “N”, de 33 años.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, esquina con Colegio Militar, una de las zonas con mayor afluencia en la ciudad. Ocurrió durante el pasado sábado 4 de abril.

De acuerdo con la información recabada, la víctima se encontraba en su local comercial cuando sujetos armados a bordo de una camioneta arribaron al lugar y accionaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones para luego del ataque huir del lugar de los hechos con rumbo desconocido. Se informó que la víctima murió en el sitio.

Hasta el punto se trasladaron elementos de seguridad federales, estatales y municipales para acordonar el área y preservar la escena del crimen, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes y proceder al levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

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