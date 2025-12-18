Hombre Muere en los Sanitarios de Tienda Departamental en Veracruz

Durante la noche de este jueves 18 de diciembre, se reportó que un hombre, presuntamente adulto mayor, habría perdido la vida al interior de un baño de una tienda departamental en la localidad de Tejería, perteneciente al municipio de Veracruz.

De acuerdo con la información en el lugar, se indica que el hombre habría fallecido presuntamente por causas naturales. Elementos de la Policía Estatal, así como personal de Servicios Periciales, se encargaron de llevar a cabo el acordonamiento de la zona para realizar las diligencias de ley y proceder con las tareas del levantamiento del cuerpo.

Hasta este momento, la identidad de la víctima que murió en el área de sanitarios de dicha tienda departamental se desconoce. Tampoco se sabe si en el lugar se encontraba algún familiar que socorriera al hombre fallecido.

Encuentran a un hombre sin vida en un parque de la ciudad de Veracruz

Durante las primeras horas de la mañana del pasado lunes 15 de diciembre, personas que caminaban por la zona del parque Zaragoza en la ciudad de Veracruz se percataron de que un hombre se encontraba inmóvil en una de las jardineras, razón por la cual realizaron el reporte al número de emergencias 911, y al llegar paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Según la información obtenida en su momento, el hombre encontrado sin vida no presentaba ningún golpe en las distintas partes de su cuerpo, por lo que pudo haber sido un mal patológico lo que lo llevó a perder la vida.

La persona fallecida fue identificada como José Luis Orozco, de 43 años, quien presuntamente se encontraba en situación de calle. Policías estatales y navales acordonaron la zona sobre la calle Ignacio de la Llave para delimitar el área donde se realizaban las indagatorias pertinentes.

Más tarde, periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de cuerpo para que fuera trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Boca del Río.

Con información de Javier Maldonado y Alfredo Arellano | N+

