Hombre Muere Ahogado al ser Arrastrado por la Crecida de un Arroyo en Veracruz

Los efectos del frente frío número 16 se han resentido desde ayer jueves 27 de noviembre durante la mañana, tarde, noche y hasta las primeras horas de este viernes se siguen registrando fuertes lluvias en la zona sur de Veracruz.

Los efectos han sido significativos dejando fuertes e intensas lluvias en diversas regiones de la zona sur de Veracruz, en específico en la zona serrana en Tatahuichapan. Lamentablemente, una persona perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente del arroyo Xochapan.

Este arroyo es considerado como de respuesta rápida, de acuerdo a lo informado por las autoridades de Protección Civil. Se dio a conocer que la víctima fallecida fue un hombre identificado como Marcelino Cruz. Durante todo el día jueves se registraron fuertes lluvias que causaron el incrementarán los niveles de estos arroyos en la zona serrana del sur de Veracruz, como en Xochapan, también en la localidad de Hilario Cezalas.

Se informó que al menos dos casas resultaron afectadas por el desbordamiento del puente Arroyo Caracol. Por esta situación no se reportaron personas lesionadas, ni tampoco pérdidas que lamentar.

En Tatahuichapan, se informó acerca de una persona la cual fue rescatada con vida por autoridades de emergencia, tras ser arrastrado por la fuerza del agua mientras se encontraba en su parcela, esto tras el crecimiento del arroyo Tesisapan. Durante esta mañana de viernes las lluvias continúan fuertes en la zona serrana del sur de Veracruz. En Coatzacoalcos, se reporta una intensa lluvia.

Durante la mañana de este viernes 28 de noviembre, se informó acerca de la localización del cuerpo del joven Ángel Antonio Martínez Landa de 14 años de edad, quien estaba reportado como desaparecido desde el fin de semana en una playa de Veracruz.

Según el reporte de hechos el joven habría acudió el pasado domingo 23 a la Playa de Chachalacas con su familia, trascendió que fue arrastrado por las olas en una zona de escolleras y que pese a los esfuerzos de su padre por rescatarlo, el joven se perdió en el mar. Autoridades reportaron este día el hallazgo del cuerpo del menor aproximadamente a 10 kilómetros de donde fue visto por última vez.

