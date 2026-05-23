Se Quema Bodega de Llantas en Colonia de Boca del Río

Este sábado 23 de mayo, se registró un incendio en una bodega de llantas, en la colonia Río Jamapa, del municipio de Boca del Río, Veracruz. Bomberos municipales arribaron para combatir el incendio.

El incendio se registró en un inmueble ubicado en la avenida José Cortés de Domínguez, misma que fue cerrada a la vialidad por parte de la policía municipal, para atender la emergencia. En el punto se notó el arribo de pipas de agua, para apagar las llamas.

Video: Incendio en Vivienda de Colonia Ricardo Ballinas Fortín Veracruz Moviliza a Primeros Respondientes y Personal de Protección Civil Municipal

Vecinos que se encontraban cerca del incendio, tomaron sus precauciones correspondientes colocándose cubrebocas, por la gran nube de humo negro que se formó. Algunos de ellos, con mangueras y cubetas con agua apoyaron para apagar el fuego.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas solamente las afectaciones por el humo.

Bodega con embarcaciones se quema

Alarma entre vecinos del fraccionamiento Floresta y la colonia Articulo 123 de la cuidad de Veracruz, causó un incendio que se originó en la bodega de un salón de fiestas, ubicado en la calle Oriente 3.

Noticia relacionada: Incendio de Pastizal y Cañal Provoca Movilización de Grupos de Auxilio en Fortín

La columna de humo negro se elevó varios metros, por lo que los vecinos dejaron sus viviendas ante el temor de que el fuego se expandiera. En el interior de la bodega, se almacenaba mobiliario, juegos infantiles y hasta embarcaciones.

Incendio en Nuevo Veracruz desata alarma en habitantes

Un fuerte incendio de pastizal se registró en la zona poniente de la ciudad como Nuevo Veracruz. Por más de hora y media, el incendio se mantuvo activo consumiendo la maleza seca a un costado del puente que conecta la carretera Veracruz - Xalapa con zona norte.

Bomberos de Veracruz acudieron con dos unidades para controlar el incendio que no puso en riesgo a la población ni afectó la circulación.

Historias recomendadas: