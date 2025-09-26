Mujer Termina con Quemaduras al Incendiarse su Departamento en Colonia de Veracruz

La noche de este miércoles 25 de septiembre, se registró un incendio en la colonia centro de la ciudad de Veracruz, razón por la cual, autoridades y cuerpos de emergencia arribaron hasta el lugar de los hechos luego de que vecinos de la zona reportaran el incidente. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron en la esquina de las calles González Pagés y Úrsulo Galván de la colonia anteriormente mencionada.

Derivado del incidente ocurrido en calles de la colonia centro, se dio a conocer que una mujer de mediana edad, resultó con quemaduras en varias partes de su cuerpo al incendiarse el departamento donde vive en la zona de mercados de la ciudad de Veracruz. Juan Carlos Hernández, un vecino de la zona, narra como sucedieron los hechos

Ella estaba muy incendiada, tenía mucho fuego encima y la puerta tenía candado, yo vivo por aquí, me avisó una compañera y ya fue como corrí a ayudarla, a auxiliarla.

La mujer terminó con quemaduras y tuvo que ser trasladada a un hospital

Fue personal de bomberos municipales, quienes acudieron al lugar de los hechos y lograron controlar el incendio. También llegaron paramédicos, quienes atendieron a la mujer lesionada, que fue llevada a un hospital para atención especializada, ya que la mujer terminó con quemaduras en distintas partes de su cuerpo.

Hasta este momento, aún no se ha dado a conocer cuales fueron las posibles causas de este incendio registrado en la esquina de las calles González Pagés yÚrsulo Galván de la colonia centro de la ciudad de Veracruz.

