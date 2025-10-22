Estudiantes son Evacuados por Incendio en Primaria de Minatitlán, Veracruz

La tarde de este miércoles, elementos de Protección Civil (PC), así como personal del cuerpo de Bomberos del municipio de Minatitlán, atendieron de manera inmediata un reporte de incendio registrado en la escuela primaria Libertador Miguel Hidalgo, la cual se encuentra ubicada en la colonia Nueva Mina, en el municipio anteriormente citado.

Autoridades reportaron que el siniestro se originó dentro de uno de los salones de clases y, de acuerdo con el informe emitido por el director de Protección Civil (PC) y Bomberos, el ingeniero Andrés Edmundo Gómez Montes, el incendio se derivó presuntamente por un cortocircuito.

Minutos más tarde, se realizó la intervención del personal operativo, quienes lograron que el fuego fuera sofocado en su totalidad. De manera preventiva, se procedió a realizar la evacuación del alumnado, para evitar algún otro incidente que pudiera comprometer la integridad de los menores, docentes y personal administrativo de la institución.

Durante la atención al incidente se dio a conocer que al lugar de los hechos también arribaron elementos de la Policía Municipal, así como de la Policía Estatal, quienes colaboraron en las acciones de seguridad y control en la zona.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Minatitlán reiteraron que se deben reforzar las medidas de prevención en instalaciones eléctricas, especialmente en los centros educativos.

Se registra incendio en la carretera Minatitlán-Coatzacoalcos por la volcadura de una pipa

Durante la tarde del sábado 18 de octubre, la circulación vehicular fue cerrada totalmente por casi cinco horas en la carretera Minatitlán–Coatzacoalcos en el sur de Veracruz. Ocurrió justamente en el tramo conocido como Las Matas, debido a la volcadura e incendio de una pipa de gas LP.

Debido a este accidente, se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencia, así como de tránsito y vialidad. De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió cuando el conductor de la unidad perdió el control y se salió de la cinta asfáltica, terminando volcada a un costado de la vía.

Según los reportes, el contenedor comenzó a incendiarse, generando una densa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia. Elementos de Protección Civil y Bomberos de Minatitlán, la coordinación regional de Protección Civil, personal de Seguridad Física y otras corporaciones lograron controlar el fuego y evitar una posible explosión.

Se dio a conocer que durante las labores de emergencia se utilizaron más de 20 mil litros de agua y siete líneas de manguera para sofocar por completo el siniestro y eliminar cualquier riesgo. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas.

Con información de Geldy Cruz y Mónica Ricardez | N+

LAVR